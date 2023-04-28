道指飆524點　比特幣升3.5%

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.03%，報101.47；港匯見7.8491；離岸人民幣(CNH)報6.9276；美元兌日圓處133.81；歐元報1.1031，英鎊報1.2496。金價處1,987.54美元。布油報78.3美元，紐油報74.81美元。比特幣升3.5%，報2.94萬美元。道指期貨跌30點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水150點。

●道指收報33,826點，升524點或1.57%；標指收報4,135點，升79點或1.96%；納指收報12,142點，升287點或2.43%。

●港股ADR指數按比例計算，收報19,953點，升112點。

●5月恒生指數夜期收報19,956點，升198點，高水116點，成交11,973張。

●紐約期油收報每桶74.76美元，升0.46美元或0.62%；倫敦布蘭特期油收報每桶78.37美元，升0.68美元或0.87%。

●紐約期金收報每安士1,999美元，升3美元或0.15%。

●英國富時100指數收報7,831點，跌21點或0.27%；德國DAX指數收報15,800點，升4點或0.03%；法國CAC指數收報7,483點，升17點或0.23%。

●日本3月零售銷售按年增長7.2%，預期升6.5%。

●亞馬遜上季轉賺31.7億美元，好過市場預期。

●英特爾上季轉蝕28億美元。

●美國首季GDP增幅放緩至1.1%，遠遜預期。

●美團拼多多推消費補貼爭奪上海「五五購物節」市佔率。

●比亞迪股份首季淨利潤飆4.1倍。

●中國人壽首季多賺18%，新業務價值增速負轉正。

●中海油首季盈利跌6.3%。

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