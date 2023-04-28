港股重上兩萬關　科網股領漲　滙豐升逾1%

港股高開高走，恒生指數升幅擴至272點，高見20,113點，重上兩萬點大關。國企指數升近百點；科技指數升80點，主板成交120億港元。

大型科網股領漲。騰訊升2.5%；阿里巴巴升2.4%；美團升1.8%；京東集團升1.4%；小米集團升1.2%。

金融股向好合力撐市，友邦保險升1.4%；滙豐控股升1.2%；香港交易所升1.1%；中國平安及工商銀行升0.9%；建設銀行升0.7%；招商銀行倒升0.5%。

【09:20】港股向好 科網股撐市 比亞迪漲逾2%

承接美股升勢，港股開市向好，恒生指數升95點或0.48%，報19,936點；國企指數高開34點或0.51%，報6,709點；科技指數升25點或0.67%，報3,887點。

大型科網股做好。阿里巴巴升1.3%；騰訊升0.8%；京東集團升0.3%；美團靠穩；小米集團無起跌。

金融股個別發展，香港交易所升1.3%；中國平安升1%；友邦保險升0.5%；滙豐控股升0.4%；建設銀行升0.2%；工商銀行無起跌；招商銀行跌0.4%。

比亞迪股份上季多賺4倍，股價高開2.1%。中國海洋石油季績倒退，股價升1.7%。