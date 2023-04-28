英特爾首季轉蝕28億美元　歷來最大季度虧損

英特爾(Intel)首季業績按年由盈轉虧，截至3月底止第一季，業績錄28億美元虧損，連蝕兩季，並為有史以來最大的季度虧損，超過2017年第四季度的虧損6.87億美元。期內收入按年下跌36%至117億美元，高過市場預期的110.4億美元；銷售額連續5個季度下跌；經調整每股虧損4美仙，低於市場預期的15美仙。

英特爾股價周四(27日)收報29.86美元，升2.79%，在市後延長交易時段升近5%，報31.35美元。

業務表現方面，客戶端計算部門(CCG)收入為58億美元，按年下跌38%；數據中心及人工智能(AI)部門下的伺服器晶片部門收入為37億美元，下跌39%。

至於毛利率情況，首季未經調整毛利率下跌至34.2%，按年下跌16.2個百分點。

英特爾表示，最近推動的削減成本措施奏效，包括透過裁員，預計2023年將節省約30億美元，到2025年每年將節省達100億美元。

英特爾預期第二季收入115億至125億美元，分析師預期117.5億美元；預期每股虧損4美仙。