【高盛推介】美企業績提振　美股三大指數走高

高盛(亞洲)有限責任公司：美股踏入業績高峰期，Facebook母公司Meta公布今年首季營收286.5億美元，按年增3%，優於市場預期，股價跳漲近14%。亞馬遜公布今年首季收入達1,274億美元，按年升9%，純利達32億美元。盤中曾升4.6%，收市公布業績後則大幅波動。

美股昨日(27日)上升，當中納指升幅最大，升353點或2.8%，重上13,000點水平收市。道指及標指分別升524點及79點。

觀察個股輪證資金流向，納指好倉於本周二至本周四共錄得約20萬元資金流入。道指好倉於昨日獲小量資金轉向流入。

道指購10827，行使價34,950點，2023年9月15日到期，實際槓桿14.2倍，貼價、高槓桿。

道指沽10800，行使價30,000點，2023年9月15日到期，實際槓桿10.9倍，中年期、輕微價外。

道指沽10859，行使價30,850點，2023年9月15日到期，實際槓桿10.6倍，貼價。

納指購10826，行使價13,750點，2023年9月15日到期，實際槓桿10.4倍，貼價、低街貨。

納指沽10813，行使價10,150點，2023年9月15日到期，實際槓桿9.0倍，低面值。

納指沽10855，行使價11,232點，2023年9月15日到期，實際槓桿8.4倍，輕微價外。

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