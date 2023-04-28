【高盛推介】美企業績提振 美股三大指數走高
2023年04月28日 11:04
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：美股踏入業績高峰期，Facebook母公司Meta公布今年首季營收286.5億美元，按年增3%，優於市場預期，股價跳漲近14%。亞馬遜公布今年首季收入達1,274億美元，按年升9%，純利達32億美元。盤中曾升4.6%，收市公布業績後則大幅波動。
美股昨日(27日)上升，當中納指升幅最大，升353點或2.8%，重上13,000點水平收市。道指及標指分別升524點及79點。
觀察個股輪證資金流向，納指好倉於本周二至本周四共錄得約20萬元資金流入。道指好倉於昨日獲小量資金轉向流入。
道指購10827，行使價34,950點，2023年9月15日到期，實際槓桿14.2倍，貼價、高槓桿。
道指沽10800，行使價30,000點，2023年9月15日到期，實際槓桿10.9倍，中年期、輕微價外。
道指沽10859，行使價30,850點，2023年9月15日到期，實際槓桿10.6倍，貼價。
納指購10826，行使價13,750點，2023年9月15日到期，實際槓桿10.4倍，貼價、低街貨。
納指沽10813，行使價10,150點，2023年9月15日到期，實際槓桿9.0倍，低面值。
納指沽10855，行使價11,232點，2023年9月15日到期，實際槓桿8.4倍，輕微價外。
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