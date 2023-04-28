【中環剝花生】樓市後勁不繼？專家分析上車時機！

隨住中港通關復常，第一季樓市表現不俗，根據差估署最新公布的數字，今年首3個月私樓樓價上升約半成，但踏入4月，一手及二手市場交投都轉趨淡靜，似乎後勁不繼？

樓市何去何從，政府政策亦是關鍵。地產建設商會近日再次促請當局撤樓市「辣招」，明言若不取消係「阻住地球轉」，窒礙國際人才來港。正當樓市撤辣與否再惹關注時，另一邊廂，新加坡周四(27日)突然為樓市「加辣」，外國人購買住宅印花稅由30%升至60%。這舉措會否令更多海外人士轉移目標來港置業？香港樓市撤辣更遙遙無期？

相比住宅，工商舖及商廈前景能看高一線？日前有經紀行發表報告，指銅鑼灣、中環、尖沙咀及旺角四大核心區商舖空置率跌至約10%，為3年新低，租值料逐步回升？

今集請來紀惠集團行政總裁湯文亮、資深投資者蔡志忠，分享對樓市前景睇法！歡迎加入討論及發問，詳情請click入以下連結度睇啦！

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