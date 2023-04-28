【高盛推介】平保業績後抽升突破　好淡輪證部署

高盛(亞洲)有限責任公司：中國平安在本周三(26日)收市後公布今年首季業績，營業額及純利分別達2,816億及383.52億元人民幣，按年分別升27.9%及48.9%。受業績提振，平保在昨日(27日)抽升超過9%，今早(28日)繼續上升。最高見58.25元，突破兩個月高位。現報57.15元，升約1.7%。

觀察個股輪證資金流向，平保好倉及淡倉於昨日均獲資金轉向流入，分別有約30萬及500萬元。

平安購14358，行使價67.94元，2023年7月26日到期，實際槓桿10.6倍，輕微價外、低面值、高槓桿。

平安購14709，行使價65.05元，2024年6月21日到期，實際槓桿4.5倍，中長年期、時間值損耗較低。

平安牛60841，收回價50元，行使價49.4元，換股比率100，槓桿比率7.8倍，相近收回價牛證中槓桿最高。

平安沽12345，行使價50元，2024年6月25日到期，實際槓桿4.0倍，輕微價外、中長期。

平安熊55235，收回價60元，行使價60.6元，換股比率100，槓桿比率16.6倍，市場上首三高槓桿近熊之一。

平安熊67850，收回價70元，行使價70.6元，換股比率100，槓桿比率4.1倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2023年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。