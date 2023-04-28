【高盛推介】平保業績後抽升突破 好淡輪證部署
2023年04月28日 11:52
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：中國平安在本周三(26日)收市後公布今年首季業績，營業額及純利分別達2,816億及383.52億元人民幣，按年分別升27.9%及48.9%。受業績提振，平保在昨日(27日)抽升超過9%，今早(28日)繼續上升。最高見58.25元，突破兩個月高位。現報57.15元，升約1.7%。
觀察個股輪證資金流向，平保好倉及淡倉於昨日均獲資金轉向流入，分別有約30萬及500萬元。
投資者如看好平保，認購證方面的輕微價外選擇可留意低面值、高槓桿平安購(14358)。中長年期選擇可留意平安購(14709)，為時間值損耗較低。牛證方面可留意平安牛(60841)，與現價有約7元收回距離。
平安購14358，行使價67.94元，2023年7月26日到期，實際槓桿10.6倍，輕微價外、低面值、高槓桿。
平安購14709，行使價65.05元，2024年6月21日到期，實際槓桿4.5倍，中長年期、時間值損耗較低。
平安牛60841，收回價50元，行使價49.4元，換股比率100，槓桿比率7.8倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
平安沽12345，行使價50元，2024年6月25日到期，實際槓桿4.0倍，輕微價外、中長期。
平安熊55235，收回價60元，行使價60.6元，換股比率100，槓桿比率16.6倍，市場上首三高槓桿近熊之一。
平安熊67850，收回價70元，行使價70.6元，換股比率100，槓桿比率4.1倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2023年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載：http://www.gswarrants.com.hk 。