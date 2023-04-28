日本央行維持負利率0.1%不變　日圓急插

日本央行將基准利率維持在歷史低點負0.1%，將10年期國債孳息率目標維持在0%附近，符合市場預期。日圓匯價急插，兌美元最新報134.62，下跌0.49%；每百日圓兌港元報5.8268。

日央行指，將對未來1至1年半的政策進行全面審查，並指日本經濟不確定性極高。當局刪除對利率的前瞻性指引，並從前瞻指引中刪除新冠疫情相關表述。日央行表示，將在努力維護市場穩定的同時，如有需要將毫不猶豫地採取額外寬鬆措施。此外，當局指，只要有必要，將繼續實施量化質化寬鬆(QQE)和孳息率曲線控制政策(YCC)，旨在達到維持價格目標穩定。

日央行預計，2023年度扣除能源的核心消費物價指數(CPI)為2.5%，此前預期為1.8%；

對2023年度核心CPI升幅的預估中值為1.8%，1月預估為1.6%；對2024年度核心CPI升幅的預估中值為2%，1月預估為1.8%。日央行指，2023年度通脹預期上行風險偏高，但2025年度通脹預期下行風險偏高。

根據日央行的季度風險報告，經濟前景風險大體平衡。日央行表示，委員會對2024財年實質國內生產總值(GDP)預估中值為增長1.2%，1月預估為增長1.1%；對2025財年實質GDP的預估中值為增長1%。當局指，需要密切關注金融、外匯市場走勢及其對日本經濟和物價的影響。

新加坡銀行外匯策略師Moh Siong Sim表示，鑑於市場之前預期並不會有任何變化發生，日央行此次看來確實有些鴿派，但或許市場仍抱有希望，認為未來可能會對政策設置進行一些調整，尤其是對YCC的調整。Moh指出，日央行確實上調通脹預期，但他認為政策變化的希望在一定程度上受到評估的抑制，預計該評估將持續一至一年半時間，這可能會澆滅市場對政策制定方面即將採取行動的希望。