世銀：全球大宗商品價格將出現爆疫以來最急跌勢

當全球普遍仍然面對高通脹問題，世界銀行(World Bank)為大家派「定心丸」，預期大宗商品價格將會快速下滑，預計可令通脹降溫，但對於依賴出口的發展中國家，其經濟前景或會蒙上陰影。

外媒報道，世銀周四(27日)發布的大宗商品市場展望報告指出，大宗商品市場今年一直受壓，無論能源、食品及金屬價格年初以來均出現大幅下跌。整體而言，1月至今大宗商品價格已下跌14%，較去年6月受俄烏戰事影響下創出的歷史高位回落約32%。

世銀預計，今年大宗商品價格將下跌21%，將是自新冠肺炎爆發以來最急速的跌勢，並於2024年保持穩定。世銀首席經濟學家Indermit Gill表示，由於經濟增長放緩、冬季天氣溫和以及大宗商品貿易重新分配，俄羅斯入侵烏克蘭導致的糧食及能源價格飆升，基本上已成過去。

報告預計今年糧食價格將下降8%，但仍處於1975年糧食短缺以來第二高的水平。世銀指出，食品價格上漲加劇糧食不安全問題，對許多發展中經濟體的貧困人口造成嚴重影響。世銀補充，今年2月有146個國家、地區的國內食品通脹率平均為20%，為20年以來最高。

另外，能源價格今年也有望下降26%，而首季已回落兩成。布蘭特原油平均價格預計回落至每桶84美元，較去年平均下跌16%；歐洲及美國的天然氣價格預計會減半；煤炭價格則將下降42%。

不過世銀提到，即使價格顯著回落，但主要大宗商品的價格仍高於2015至2019年平均水平，在收入增幅未能追上的情況下，不少消費者仍會感到生活拮据。