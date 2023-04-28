畢馬威：汽車產業轉型帶動競爭格局重構　汽車軟件成關鍵

電動車成為發展大趨勢，會計師行畢馬威中國汽車行業主管高級合夥人Norbert Meyring表示，汽車產業目前處於多項變革同時發生的時期，科技進步推動變革，並催生新的需求，而產業轉型帶動競爭格局重構。

他指出，電動汽車興起後，「軟件定義汽車」的概念進入市場，智能座艙與智能駕駛、智能網聯成為被廣泛認同的未來發展趨勢，而軟件及軟件迭代所帶來的性能和功能升級，將是未來決定汽車差異性的關鍵。換言之，接下來的汽車軟件將是市場競爭的核心。

畢馬威中國一份白皮書顯示，隨着汽車晶片、人機交互、汽車系統等軟硬件技術水平快速迭代，汽車座艙開始全面進入智能化階段，智能硬件持續拓展及升級，而智能化座艙開始成為消費者日常生活延伸，一個可移動的生活空間。不過，汽車晶片具有較高的行業壁壘，國內座艙晶片競爭格局尚未定型，目前僅幾款國產晶片有應用場景，相較海外競爭對手尚存在差距。

畢馬威中國汽車行業審計服務主管合夥人徐侃瓴表示，根據畢馬威中國測算，2026年中國市場智能座艙規模將達2,127億元人民幣(下同)，5年複合增長率超過17%；其中抬頭顯示(HUD)，域控制器等將是主要增長驅動部件。智能座艙滲透率從59%上升至82%，智能座艙單車價值將達到傳統座艙的3倍以上。