富國基金獲授權以恒生港股通高股息低波動指數作ETF參考基準

恒生指數公司宣布，已授權富國基金管理以恒生港股通高股息低波動指數，作為交易所買賣基金(ETF)富國恒生港股通高股息低波動交易型開放式指數證券投資基金(QDII)的追蹤指數。現時全球共有115隻與恒生指數系列掛鈎的交易所買賣產品，於16個不同交易所上市。截至3月底止，被動式追蹤恒生指數系列的產品的資產管理總值約624億美元。

富國恒生港股通高股息低波動交易型開放式指數證券投資基金(QDII)周五(28日)在上海證券交易所上市。截至4月14日，該基金的資產管理總值約2.65億元人民幣。

鑑於近期市況，投資者更加重視多元化投資策略，對高收益產品的興趣漸濃。恒生港股通高股息低波動指數旨在反映可通過港股通買賣的香港上市高股息低波動證券的表現。

長期來看，自2019年1月起至2023年4月21日，恒生港股通高股息低波動指數以年化基準計算跑贏恒生綜合指數3.8個百分點；其年化波動率為19.7%，低於恒生綜合指數的24.4%；其經風險調整的回報(年化總回報/年化波動)為0.22倍，高於恒生綜合指數的0.02倍。