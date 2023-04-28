未授權交易投訴增　金管研銀行主動警示懷疑詐騙交易　

電子支付盛行，金管局助理總裁朱立翹表示，當局以要求銀行利用執法部門的詐騙陷阱搜尋器「防騙視伏器」，在客戶進行支付交易時，系統會透過搜尋器核對收款方的戶口號碼、電話號碼等，識別交易是否屬於懷疑詐騙交易，屆時銀行會向客戶發出警示，經過確認後才可完成交易，以加強保障市民。據悉，該系統已進入測試階段，預期數個月後可正式提供服務；日後或將服務進一步擴展至其他支付工具。

金管局今年首季接獲約800宗信用卡相關投訴，按年升逾一成，當中涉及未授權交易佔高達1/3；過去2年僅佔約20%。朱立翹指，首季未經授權信用卡交易之投訴呈上升趨勢，當中大多與釣魚短訊有關。她建議市民，輸入一次性密碼(OTP)要小心查看短訊內容，以及誤中釣魚陷阱。

為防犯釣魚短訊，她指，當局日前已要求客戶若將信用卡綁定到Apple Pay、Samsung Pay等流動支付工具時，必須與銀行進行雙向驗證，以確定用戶身份。

助理總裁(銀行操守)區毓麟亦指，海外地區亦發現信用卡騙案增加，與其他監管機構討論中亦提及要加強消費者教育；但坦言若由金融機構為騙案負責會有道德風險，最終令營運成本增加的惡性循環，累及其他謹慎使用信用卡的消費者。