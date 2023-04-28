【反彈已完？】樓價指數連挫兩周 哪一區跌最甘？

中原城市領先指數CCL最新報167.25點，按周跌0.62%，為去年12月中旬以來約4個月最大單周跌幅；指數連跌2周共0.68%，樓價升勢受壓。反映復活節長假，不少市民趁機外遊，加上部分業主收窄議價空間，買家觀望，影響二手樓市成交減慢，樓價輕微回軟。

近5周計，CCL於168點上下橫行，微升0.45%，相信短期樓價繼續窄幅爭持。期望下周四(5月4日)美國聯儲局公布議息結果後，樓價走勢可以有較明顯的走向，仍有待5月下旬公布的CCL才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報169.30點，按周沒有升跌，指數連續5周企穩169點水平。CCL(中小型單位)報167.38點，按周跌0.13%，指數連續5周企穩167點水平。CCL Mass及CCL(中小型單位)波幅明顯收窄，走勢持續窄幅徘徊。不過，CCL(大型單位)報166.57點，按周跌3.04%，豪宅樓價出現波動，拖累整體樓價回軟。

四區樓價二跌二升，各自反覆爭持。港島CCL_Mass報171.25點，按周跌1.31%，連升2周後回軟。九龍CCL_Mass報164.90點，按周跌0.15%，連跌2周共0.71%。新界東CCL_Mass報180.35點，按周升0.41%，終止2周連跌。新界西CCL_Mass報155.45點，按周升1.39%，指數重上2022年10月水平。

2023年計，CCL累升6.68%，CCL Mass升8.31%，CCL(中小型單位)升8.17%，CCL(大型單位)微跌0.05%。港島升9.85%，九龍升9.36%，新界東升6.08%，新界西升6.90%。