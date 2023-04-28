【產經直播】「Sell in May」將至　港股運滯？

港股周五(28日)一度重上兩萬關，恒指高開95點，最多升327點，但高位欠承接，收市僅升54點，收報19,894點，成交約1,015億元。整個4月恒指累跌505點。五一長假期將至，北水欠奉下，港股成交或進一步萎縮？「五窮月」港股難逃宿命、走勢黯淡？

外圍方面，美國首季GDP增長1.1%，遠低過市場預期的升2%；但首季核心PCE升幅高過市場預期，數據有咩啟示？美國滯脹風險上升？對環球股市影響幾大？

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