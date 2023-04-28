【產經直播】「Sell in May」將至 港股運滯？
2023年04月28日 16:18
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銀河證券業務發展董事 羅尚沛（右）
港股周五(28日)一度重上兩萬關，恒指高開95點，最多升327點，但高位欠承接，收市僅升54點，收報19,894點，成交約1,015億元。整個4月恒指累跌505點。五一長假期將至，北水欠奉下，港股成交或進一步萎縮？「五窮月」港股難逃宿命、走勢黯淡？
外圍方面，美國首季GDP增長1.1%，遠低過市場預期的升2%；但首季核心PCE升幅高過市場預期，數據有咩啟示？美國滯脹風險上升？對環球股市影響幾大？
至於油股，中石化(00386)因下游業務利潤受壓，首季盈利按年跌近12%，不過集團預計，成品油需求增速全年按年有望超過10%，前景可憧憬？中石化已於高位橫行一段時間，現價吸納可唔可取？另外，中海油(00883)首季少賺6.3%，股價不跌反升逾3%，反映市場對企業有信心？油股買中海油更值博？
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