道指期貨跌111點　比特幣及油價微跌

2023年04月28日 16:18
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    美匯指數報101.675；港匯見7.8499；離岸人民幣(CNH)報6.9359；美元兌日圓報135.62；歐元處1.0992；英鎊報1.2472。金價報1,980.64美元。油價微跌，布油報78.19美元，紐油處74.63美元。比特幣跌0.4%至見29,464美元。道指期貨跌111點。
    焦點數據：
    18:30 俄羅斯官方指標利率
    20:30 美國第一季僱用成本指數
    20:30 加拿大2月國內(區內)生產總值
    20:30 美國3月核心個人消費支出平減指數
    20:30 美國3月個人消費
    20:30 美國3月個人所得
    21:45 美國4月芝加哥採購經理指數
    22:00 美國4月密歇根大學消費者信心指數
    ●恒生指數全日收報19,894點，升54點或0.27%，主板成交1,015.11億港元。恒指4月跌505點，跌幅2.47%；科指全月跌402點或9.34%。
    https://bit.ly/3Hmogb1
    -保誠首季新業務利潤按年增長26%，香港升1倍。
    -中國電信料今年雲業務收入達千億人民幣。
    ●五一黃金周假期前，滬深三大指數高收。滬綜指收報3,323點，升37點或1.14%，成交額5,149億元人民幣。https://bit.ly/3oKfs8p
    -滙豐上調內地今年經濟增長預測至6.3%。
    日本經濟：
    ●日央行維持負利率0.1%不變，取消利率前瞻指引，日圓急插。
    ●巴克萊：日圓將重奪「頭號避險貨幣」地位。
    香港經濟：
    ●房屋局：未來3至4年一手私宅潛在供應10.7萬伙，再創新高。
    ●差估署：北區私宅空置率逾9%冠全港。
    ●有萬事達卡現重複交易，金管局：已跟進事件　料不涉盜用。
    中美角力：
    ●美韓同意致力減少晶片法案下面對的不確定性。
    ●戴琪：將專注糾正中國非市場政策對美經濟造成的扭曲。
    ●白宮國安顧問：美國無意與中國經濟脫鈎。
    外地經濟：
    ●畢馬威：汽車產業轉型帶動競爭格局重構，汽車軟件成關鍵。
    ●世銀：全球大宗商品價格將出現爆疫以來最急跌勢。
    ●法國首季GDP按年增長0.8%。
    企業消息：
    ●Dropbox宣布裁員16%，招兵拓AI業務。
    ●Snap季度收入上市以來首下滑，股價市後挫近兩成。
    ●亞馬遜首季轉賺31億美元，收入勝預期。
    ●英特爾首季轉蝕28億美元，歷來最大季度虧損。