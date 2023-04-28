道指期貨跌111點　比特幣及油價微跌

美匯指數報101.675；港匯見7.8499；離岸人民幣(CNH)報6.9359；美元兌日圓報135.62；歐元處1.0992；英鎊報1.2472。金價報1,980.64美元。油價微跌，布油報78.19美元，紐油處74.63美元。比特幣跌0.4%至見29,464美元。道指期貨跌111點。

焦點數據：

18:30 俄羅斯官方指標利率

20:30 美國第一季僱用成本指數

20:30 加拿大2月國內(區內)生產總值

20:30 美國3月核心個人消費支出平減指數

20:30 美國3月個人消費

20:30 美國3月個人所得

21:45 美國4月芝加哥採購經理指數

22:00 美國4月密歇根大學消費者信心指數

●恒生指數全日收報19,894點，升54點或0.27%，主板成交1,015.11億港元。恒指4月跌505點，跌幅2.47%；科指全月跌402點或9.34%。

-保誠首季新業務利潤按年增長26%，香港升1倍。

-中國電信料今年雲業務收入達千億人民幣。

-滙豐上調內地今年經濟增長預測至6.3%。

日本經濟：

●日央行維持負利率0.1%不變，取消利率前瞻指引，日圓急插。

●巴克萊：日圓將重奪「頭號避險貨幣」地位。

香港經濟：

●房屋局：未來3至4年一手私宅潛在供應10.7萬伙，再創新高。

●差估署：北區私宅空置率逾9%冠全港。

●有萬事達卡現重複交易，金管局：已跟進事件 料不涉盜用。

中美角力：

●美韓同意致力減少晶片法案下面對的不確定性。

●戴琪：將專注糾正中國非市場政策對美經濟造成的扭曲。

●白宮國安顧問：美國無意與中國經濟脫鈎。

外地經濟：

●畢馬威：汽車產業轉型帶動競爭格局重構，汽車軟件成關鍵。

●世銀：全球大宗商品價格將出現爆疫以來最急跌勢。

●法國首季GDP按年增長0.8%。

企業消息：

●Dropbox宣布裁員16%，招兵拓AI業務。

●Snap季度收入上市以來首下滑，股價市後挫近兩成。

●亞馬遜首季轉賺31億美元，收入勝預期。

●英特爾首季轉蝕28億美元，歷來最大季度虧損。