交行首季純利246億人幣　按年增5.6%

期內，利息淨收入406.48億元，按年減4.4%；淨利息收益率1.33%，按年跌23點子。

該行解釋，主要是資產端受貸款市場報價利率(LPR)多次下調、持續讓利實體經濟及存量貸款重定價等多重因素影響，貸款收益率按年下降較多。二是負債端存款繼續呈現「定期化」的趨勢，同時受前期美元加息等因素影響，同業負債成本按年上升，計息負債成本率整上行。

至於手續費及佣金淨收入跌7.67%至126.85億元。

首季資產減值損失增0.34%至154.70億元，其中貸款信用減值損失138.40億元，按年少4.31%。

交行指，隨着一系列穩增長政策落地，當前經濟復甦基礎持續夯實，但外部環境仍然具有較多不確定性，集團持續監控風險形勢重點及走向，加強風險識別，完善精準計量，合理充分計提撥備，具有充足的風險抵禦和損失吸收能力。

於3月底，不良貸款餘額1,029.45億元，較去年底增4.49%；不良貸款率1.34%，較去年底跌0.01個百分點。