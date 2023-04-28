首季負資產按揭貸款宗數按季減47%至6379宗

金管局公布2023年第1季末負資產住宅按揭貸款的最新調查，負資產住宅按揭貸款宗數由2022年第4季末的12,164宗，減少至2023年第1季末的6,379宗。當局指，個案涉及銀行職員的住屋按揭貸款或按揭保險計劃的貸款，而這類貸款的按揭成數一般較高。

負資產住宅按揭貸款涉及的金額由2022年第4季末的663億港元，減少至2023年第1季末的344億港元。

負資產住宅按揭貸款中無抵押部分的金額由2022年第4季末的25億港元，減少至2023年第1季末的7億港元。

2023年第1季末拖欠3個月以上的負資產住宅按揭貸款比率為0.04%。

必須注意的是，此調查所得數字僅涉及銀行提供並已知道為負資產的一按貸款（即欠受訪機構的未償還貸款額超過按揭物業的當前市值），當中並不包括涉及二按，而連同二按計算屬於負資產貸款的住宅按揭貸款。由於銀行沒有客戶在二按下的未償還貸款的資料，因此無法知悉其中有多少宗屬於負資產貸款。

受訪認可機構的按揭貸款額約佔整個銀行體系按揭貸款總額的99%。調查結果是經過推算得出，以估計整個銀行體系的負資產按揭貸款情況。