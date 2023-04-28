中港兩地證監會舉行高層執法合作會議

香港證監會與中國證監會近日舉行了第14次定期高層執法合作會議，是雙方自2020年新冠疫情以來首次恢復實體的高層執法合作會議。雙方就多項跨境執法合作的議題進行了深入討論，並達成了重要共識。

證監會法規執行部執行董事魏弘福表示，期待兩會進一步加強戰略夥伴關係，不斷拓展和加強兩會執法合作，探索新模式並建立新機制，努力取得新突破，合力打擊及震懾跨境證券違法犯罪行為，保護投資者利益和維護兩地資本市場長期健康發展。

包括針對雙方關注的重要個案展開協同調查，通過實際案例的先行先試推動建立協同調查有效機制；進一步探索兩會協同兩地警方打擊跨境證券違法犯罪行為的有效路徑；在工作層面上持續保持高效和高質量的合作，繼續研究和解決執法合作中出現的各類具體問題；及在兩地通關的背景下，恢復為兩會執法人員舉辦的面對面聯合培訓。

證監會指出，隨着兩地資本市場互聯互通的深化，執法合作將不斷遇到新挑戰，也面臨新機遇。面對面進行深入的溝通和交流，有助兩會更高效的進一步執法合作。

在會上，雙方提及自2016年以來兩會在跨境執法合作方面取得的多項豐碩成果，包括建立常態化和多層次的執法合作機制，攜手解決多宗重要執法合作政策難題，以及彼此在案件協查和優先支持重大或緊急案件等方面的成功協作。另外，兩會執法部門還與廉政公署和香港商業罪案調查科有關部門就根據各自工作職能依法提供執法合作事宜進行了座談交流。