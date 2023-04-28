港3月元認可機構存款總額升0.9%　人民幣存款跌2.4%

金管局發表最新統計數字顯示，認可機構的存款總額在2023年3月份上升0.9%。其中港元存款及外幣存款在3月份分別上升1.2%及0.5%。

香港人民幣存款在3月份下跌2.4%，於3月底為7,941億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於3月份為9,496億元人民幣，而2月份為7,477‍‍億元人民幣。

存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動等，因此適宜觀察較長期趨勢，毋須過度解讀個別月份的波動。

3月份貸款與墊款總額上升0.2%，2023年第1季上升0.9%。其中在香港使用的貸款(包括貿易融資)在3月份上升0.5%，在香港境外使用的貸款則下跌0.6%。由於港元存款的升幅較港元貸款的升幅大，港元貸存比率由2月底的88.4%，下跌至3月底的88.2%。

3月份港元貨幣供應量M2及M3同時上升1.1%，與去年同期比較則均上升0.9%。3月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1上升0.4%，與去年同期比較下跌20.5%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於3月份均上升0.9%，與去年同期比較，M2及M3均上升1.4%。