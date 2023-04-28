羅兵咸永道澄清北部都會區研討會真實目的　保留法律追究權利

近日有本地關注組織及本地傳媒引述會計師行羅兵咸永道在2022年7月與香港中資銀行業協會舉行《承先啟後，共創新機—解讀北部都會區發展策略》研討會一份簡報，指「政府的財政儲備可能不足以同時資助這兩項發展項目(明日大嶼及北部都會區)」。羅兵咸發表聲明，組織只取用部分背景資料進行解讀，僅僅引用一些負面因素，漠視討論的前文後理，並未全面了解該公司與業界探討推動兩項大型基建發展的融資方案，對該組織的做法表示遺憾，並保留法律追究權利。

該行指出，與香港中資銀行業協會的研討會，是根據公開資料和數據，與業界探討在經濟環境瞬息萬變的情況下，如何透過融資渠道和財務方案，協助推動北部都會區和其他大型基建項目(例如交椅洲人工島項目)，以滿足香港未來經濟發展的需求。

羅兵咸永道作為北部都會區項目(只包括流浮山、尖鼻咀及白泥、新界北新市鎮及新田科技城)和交椅洲人工島項目硏究的財務分包顧問，注意到兩個項目的總規模龐大，因此研討會旨在討論不同的融資選項，並非分析政府財政儲備是否足以同時資助這兩項發展項目。

事實上，羅兵咸永道一向認為，只用財政儲備來資助兩個跨越二十年的項目，從來都不是本意，在政府的財務規劃上也不明智。作為背景資料，該行根據公開資料和數據進行粗略情景測試分析，包括兩項工程所引用的做價數字，都是羅兵咸永道的推算，並非官方估算。

該組織只是引述了其中一個情景測試結果而妄下結論，指出同時展開兩項工程會構成沉重財政壓力，實屬斷章取義，沒有實質根據，並且忽略了相關研討會的目的，即探討如何利用政府資金和其他資金來源，有效率地推展相關基建項目。

聲明又提到，北部都會區和交椅洲人工島均是香港的大型基建項目，對香港的長遠發展極其重要。政府正積極推動善用創新思維解決社會難題，期望與社會各界攜手推動基礎項目發展。羅兵咸永道樂見推動香港社會發展的積極行動和創新思維，將以一貫中立和專業的角度，以推動交椅洲人工島和北部都會區的大型基建項目，並且為香港未來基建帶來更多資金來源，共同促進香港的經濟發展。