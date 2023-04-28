會財局：有上市實體核數師審計工作記錄存不當手法

會計及財務匯報局公布，最近完成一宗由香港聯交所轉介的調查，發現一家上市實體的核數師就「其他信息」的審計工作記錄存在不當處理手法。由於核數師從審計文件中刪除了他們在審計報告日期之前獲得的其他信息的版本，核數師妨礙了會財局判斷核數師是否於核數師報告日期前已獲取並執行了香港會計準則HKSA 720就所公報其他信息所需的程序。

會財局指，核數師在核數師報告日期前已從管理層取得包含其他信息的文件版本，並就其他信息進行審計程序。核數師在審計報告日期之後，從管理層獲得包含其他信息的文件的後期版本，並將早期版本的文件從審計文件中刪除。在這樣做時，核數師將早期版本中的標記複製到最終版本中，以標示就其他信息執行了審計工作。

該局又指，核數師應確保審計文件符合HKSAs的要求和目標。為遵從HKSA 720的文件記錄要求，達到文件可予進行外部查察的目標，核數師應在審計文件中包括其從管理層取得有關其他信息的所有版本(無論在審計報告日期之前或之後取得)，同時核數師不應刪除證明在審計報告日期之前完成的工作的文件。此外，文件應清楚地表明取得最終版本的日期。

該局提到，核數師在審計文件中保留包括其他信息的最終版本，可讓外部查察員能夠通過比較審計文件中包含的版本與所發布版本的其他信息，評估核數師於核數師報告日期前是否已取得其他信息。如果核數師實際上沒有取得後來公布的其他信息，核數師可能沒有按照HKSA 720規定的程序向給投資者提供的所有重要其他信息。因此，審計報告「其他信息」部分中包含的關於核數師無須報告的聲明可能會誤導閱讀審計報告的投資者。