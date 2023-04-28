太古城兩房則王988萬成交　呎價1.69萬元

二手樓價升勢乏力，鰂魚涌太古城兩房則王做價繼續低於千萬有成交，同類型單位近日減價42萬元，以988萬元沽出，呎價約16,976元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯范浩銘表示，鰂魚涌太古城4月暫錄得19宗買賣，其中天山閣一個中層H室，實用面積約582方呎，兩房間隔，望內園景，原業主近期叫價約1,030萬元，並獲外區用家垂青，議價後以約988萬元成交，呎價約16,976元。

●中原施長達透露，北角富雅花園最新錄金柏閣高層B室，實用面積約463方呎，兩房間隔，享樓景，議價後以640萬元將單位易手，呎價約13,823元，新買家屬於同區分支家庭，睇樓當日決定入市單位自用。

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角健威花園C座中層4室，實用面積約448方呎，兩房間隔，望海景，放盤價為700萬元，最終減價37萬至663萬元成交，呎價約14,799元，原業主早於2010年12月以348萬元購入，持貨約13年帳面獲利315萬元。

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九龍區

●中原洪金興指，茶果嶺麗港城4月至今暫錄9宗成交，按月跌五成，屋苑26座高層C室，實用面積約522方呎，兩房間隔，望園景，原先開價750萬元，議價後以737.38萬元易手，呎價約14,126元。

●世紀21家天下黎振傑表示，旺角居屋富榮花園4座中層E室，實用面積約431方呎，兩房間隔，望園景，未補價第二市場以415萬元易手，呎價約9,629元，原業主於2006年8月以122萬元購入，持貨逾16年帳面獲利293萬元，期內升值約2.4倍。

●利嘉閣邱家仁稱，長沙灣泓景臺5座高層A室，實用面積約493方呎，兩房間隔，望市景，以約920萬元成交，呎價約18,661元，屋苑4月錄兩宗成交，屋苑現時有約120個放盤，入場費780萬元起。

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新界區

●利嘉閣梁敬嚴稱，將軍澳新寶城2座中層A室，實用面積約436方呎，兩房間隔，望市景，最新以約680萬元易手，呎價約15,596元，原業主2014年以420萬元購入，持貨約9年帳面獲利約260萬元，物業期內升值約62%。

●世紀21奇豐黎健峯指，馬鞍山居屋富輝花園2座低層F室，實用面積約431方呎，兩房間隔，望海景，已補價自由市場叫價560萬元，放盤約1個月，經議價後以545萬元成交，呎價約12,645元。

●美聯陳德涪表示，馬鞍山海典灣1座低層A室，實用面積約687方呎，套三房連儲物房設計，單位早前以1,050萬元放售，原業主為加快售樓步伐，接受議價，單位終以1,000萬元沽出，呎價約14,556元。

●世紀21奇豐楊麗娟稱，沙田居屋愉翠苑F座低層3室，實用面積約517方呎，兩房間隔，望園景，未補價第二市場叫價580萬元，放盤1年，減價65萬元，以515萬元沽出，呎價約9,961元。

●中原黎宗文表示，大圍區4月暫錄約30宗二手買賣，居屋美柏苑中層9室，實用面積約447方呎，兩房間隔，未補價第二市場開價約600萬元，日前議價後以543萬元易手，呎價約12,148元，原業主則於2017年以269萬元購入，持貨6年帳面賺約274萬元。

●中原溫志樑指，火炭駿景園4月暫錄約兩宗買賣，屋苑3座低層C室，實用面積約594方呎，兩房間隔，放盤時開價約860萬元，議價後連租約以850萬元沽出，呎價約14,310元，新買家為長線投資者。

●中原張少聰稱，大埔白石角區4月暫錄約12宗二手買賣，其中逸瓏灣8第3B座高層F室，實用面積約494方呎，兩房間隔，放盤時開價約890萬元，日前雙方議價後以788萬元沽出，呎價約15,951元，累減102萬元，新買家為外區用家。

●利嘉閣黃靜顏表示，上水龍豐花園C座中層1室，實用面積約326方呎，兩房間隔，望市景，叫價約500萬元放售，其後隨市況下調叫價，議價後最終以430萬元成交，累減約70萬元，呎價約13,190元，屋苑現時有約28個放盤，入場費450萬元起。

●祥益謝利官指，天水圍居屋天盛苑A座高層8室，實用面積約634方呎，三房間隔，綠表客見單位附設裝修，在未補價第二市場以553萬元購入自住，呎價約8,722元。

●祥益龍超君表示，屯門居屋兆康苑K座低層4室，實用面積約483方呎，兩房間隔，原業主減價3萬元，區內投資客於已補價自由市場以427萬元購入作長線投資收租，呎價約8,841元，原業主於2017以約407.8萬元購入，帳面賺約19.2萬。

●利嘉閣梁均耀稱，青衣曉峰園1座中層F室，實用面積約546方呎，兩房間隔，望市景，外區買家留意青衣屋苑多時，原業主原開價700萬，睇樓後雙方洽淡數小時，即日以680萬元買入單位，呎價約12,454元。

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