道指升135點　英特爾漲逾6%

美股3大指數早段向好，道指升135點，報33,961點；標指升14點，報4,150點；以科技股為主的納指升11點，報12,154點。

美國科技巨頭最近紛紛公布季度業績，多數企業的表現都好過市場預期。瑞銀財富管理指出，基於高估值等因素，不建議投資者加倉科技股。目前標指的預測市盈率達到18倍，為近一年來最高水平。回顧過往歷史，當市盈率高於18倍時，市場普遍預期企業盈利增幅會達到14%，而10年期國債孳息率則在兩厘以下。換言之，高估值要靠高增長及低利率環境維持，與目前的情況剛好相反。該行又認為，股市進一步的上行空間有限。

企業消息方面，有傳美國聯邦存款保險公司(FDIC)、財政部及聯儲局正就拯救第一共和銀行(FRB)展開緊急會談，因為FRB尋求私營機構幫助的計劃並未有實際進展。消息指，政府已介入安排FRB與多家金融機構的會議，希望盡快促成一項交易協議，幫其找到「白武士」。FRB股價早段曾跌1.4%。

受產業周期低谷所拖累，美國半導體公司英特爾(Intel)上季收入按年大跌36.16%至117.15億美元，金額為2010年第四季以來新低；期內股東應佔虧損更達到27.58億美元，規模創下歷史新高。話雖如此，英特爾的管理層仍「大派定心丸」，堅稱下半年業務前景樂觀，並預期庫存會減少、毛利率將會回升至40%以上。公司股價早段曾升6.15%。

亞馬遜上季賺31.72億美元，扭虧為盈，惟管理層警告雲業務增長放緩，股價跌3.63%。

日本綜合企業索尼(Sony)公布了截至3月底止季度及全個財政年度業績。該企上季純利1,281.58億日圓(逾73億港元)，按年升15.37%。全年純利9,371.26億日圓(逾540億港元)，按年升6.22%，年度收入更增長16.31%至11.53萬億日圓的歷史新高。貢獻最多的遊戲及網絡服務年度收入升33.02%，至3.64萬億日圓；其中包括硬件收入1.55萬億日圓，按年升84.5%。PlayStation 5全年銷量為1,910萬部，按年大增66%，多過其預測目標1,800萬部。

不過，該企預計本財年收入將為11.5萬億日圓，相當於按年微跌0.3%；經營溢利亦會下跌約3%至1.17萬億日圓。索尼美國預託證券(ADR)價格早段曾跌5.56%。