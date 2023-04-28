五一長假多新盤推售　白石角項目明開賣160伙

通關復常後首個五一長假期，發展商聯同代理紛紛推出優惠吸引買家。紅磡新盤單日沽出8伙，吸金逾4,500萬元。至於，新界大埔白石角樓盤將於周六(29日)首輪發售160伙。

●紅磡必嘉坊．迎匯單日暫沽8伙

●將軍澳海茵莊園月內累沽42伙

●啟德天瀧短期內上載車位價單

●大埔白石角University Hill周六展開首輪銷售

●大埔白石角朗濤單日招標賣出兩伙吸金逾8,600萬元

另一伙為2座3樓B室，實用面積1,349方呎，採三房兩套間隔，以2,741.2萬元沽出，呎價約20,320元。 發展商表示，上述買家均鍾情全海景特色大單位，因區內供應僅有故此決定購入。資料顯示，該盤今年迄今累計售出22伙，上述提及四房戶成交價為當中最高。

●旺角利奧坊‧凱岸頂層特色戶2,150萬元新高價沽

●屯門恆大·珺瓏灣第1期三房呎價約12,341元

●旺角利奧坊‧壹隅兩房960萬元成交

●粉嶺北ONE INNOVALE第3期一房售444.63萬

●旺角傲寓加推18伙 下周二賣9伙

據最新價單顯示，新一批單位包括4伙開放式戶及14伙一房戶，實用面積300至340方呎，扣除最高20%折扣後，折實售價由592萬至721萬元，折實呎價約19,181至21,982元。入場戶為20樓D室，實用面積300方呎，開放式間隔，折實呎價約19,733元。

該盤於上月底起公布增加價單折扣，變相減價。以上述新價單入場戶為例，對比對落開則座向相同的16樓D室，於2021年10月價單5號的定價為721.7萬元，其後以折實價692.9萬元沽出。意味較高層的20樓D室，比早前低層同類戶價格低逾100萬元或14%。