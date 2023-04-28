五一長假多新盤推售 白石角項目明開賣160伙
2023年04月28日 22:01
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通關復常後首個五一長假期，發展商聯同代理紛紛推出優惠吸引買家。紅磡新盤單日沽出8伙，吸金逾4,500萬元。至於，新界大埔白石角樓盤將於周六(29日)首輪發售160伙。
●紅磡必嘉坊．迎匯單日暫沽8伙
恒基地產(00012)的紅磡必嘉坊．迎匯，周五(28日)發售28伙，即日暫沽8伙，套現逾4,577.62萬元。據項目成交紀錄冊顯示，上述成交由534.06萬至649.83萬元。其中，28樓N室為實用面積324方呎的一房單位，按成交價649.83萬元，呎價約20,056元。
●將軍澳海茵莊園月內累沽42伙
長假期將至，餘貨盤積極夥同代理推出優惠吸客。九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，周五(28日)再錄得一宗開放式戶成交，月內累沽42伙。該公司市務及銷售部助理總經理陳淑芳表示，最新售出單位為1座36樓B5室，實用面積215方呎，以約502.8萬港元成交，呎價約23,386元。該盤今年迄今則累沽逾180伙，套現逾10億元。現時該盤平均呎租約58元，料可挑戰約70元水平。該盤聯同美聯物業，向指定買家送贈歐洲遊機票優惠。
●啟德天瀧短期內上載車位價單
由恒基地產(00012)、中國海外發展(00688)、華懋集團等6大發展商合作發展的啟德天瀧，周五(28日)公布將於未來一至兩日內上載車位銷售價單。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，該盤周四(27日)已上載招標文件，選購三房及四房向海大單位的買家享有車位認購權，並提供3種付款計劃。當中，會向採用即供及靈活付款計劃的買家提供第二按揭。該盤夥拍中原物業向指定買家送贈一年免費租務管理服務。
●大埔白石角University Hill周六展開首輪銷售
新鴻基地產(00016)大埔白石角University Hill，周六(29日)展開首輪銷售，發售160伙，當中，分別以價單形式發售150伙，以及招標出售10伙。
●大埔白石角朗濤單日招標賣出兩伙吸金逾8,600萬元
鷹君(00041)旗下大埔白石角朗濤，周五(28日)透過招標連沽兩伙，單日吸金8,602,8萬元。最新沽出單位包括1座10樓A室，實用面積2,083方呎，四房兩套間隔，享有海景，連1個車位以5,861.6萬元成交，呎價約28,140元。
另一伙為2座3樓B室，實用面積1,349方呎，採三房兩套間隔，以2,741.2萬元沽出，呎價約20,320元。 發展商表示，上述買家均鍾情全海景特色大單位，因區內供應僅有故此決定購入。資料顯示，該盤今年迄今累計售出22伙，上述提及四房戶成交價為當中最高。
●旺角利奧坊‧凱岸頂層特色戶2,150萬元新高價沽
恒基地產(00012)的旺角利奧坊‧凱岸，周五(28日)錄得新高價成交。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目今日招標售出1座31樓A室頂層特色戶，實用面積632方呎，三房間隔，連34方呎平台及316方呎天台，成交價2,150萬元為項目新高紀錄，呎價34,019元則屬三房戶型中最高。據悉，利奧坊‧凱岸提供514伙，迄今累沽480伙，套現逾32億元。
●屯門恆大·珺瓏灣第1期三房呎價約12,341元
中國恒大(03333)旗下公司福彩發展的屯門恆大·珺瓏灣第1期，周五(28日)以984.8萬元售出2座5樓B室，為實用面積798方呎，三房連儲物室間隔，呎價約12,341元。
●旺角利奧坊‧壹隅兩房960萬元成交
恒基地產(00012)旗下旺角利奧坊‧壹隅，最新賣出1座20樓L室，為實用面積383方呎的兩房戶，成交價960.03萬元，呎價約25,066元。
●粉嶺北ONE INNOVALE第3期一房售444.63萬
恒基地產(00012)旗下粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna周五沽出兩伙，共涉額800.91萬元。包括D座2樓15室一房戶，實用面積317方呎，成交價444.63萬元，呎價約14,026元。
●旺角傲寓加推18伙 下周二賣9伙
其士國際(00025)與市建局合作發展的旺角傲寓，周五(28日)突擊上載價單6號，提供18伙，折實平均呎價約20,152元，入場戶折實價592萬元，較近1年半前同類戶賣平逾100萬元。項目同日落實下周二(2日)發售9伙。
據最新價單顯示，新一批單位包括4伙開放式戶及14伙一房戶，實用面積300至340方呎，扣除最高20%折扣後，折實售價由592萬至721萬元，折實呎價約19,181至21,982元。入場戶為20樓D室，實用面積300方呎，開放式間隔，折實呎價約19,733元。
該盤於上月底起公布增加價單折扣，變相減價。以上述新價單入場戶為例，對比對落開則座向相同的16樓D室，於2021年10月價單5號的定價為721.7萬元，其後以折實價692.9萬元沽出。意味較高層的20樓D室，比早前低層同類戶價格低逾100萬元或14%。