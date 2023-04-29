東方日報B1：私宅潛在供應破頂　二手樓價受壓

政府致力增加土地供應，加上疫情期間新盤去貨速度緩慢，帶動私人住宅供應創新高。房屋局截至今年3月底最新資料顯示，未來3至4年一手私宅潛在供應約10.7萬伙，按季增約2,000伙，再度創出歷史高位。供應上升令樓價添加壓力，二手樓價指數連跌兩周，按周再挫約0.62%，跌幅為約4個月最大。

房屋局發言人稱，上述一手私宅供應數字，是自2004年9月起每季公布以來新高，當中估計有約9.2萬伙為實用面積少於753方呎的中小型單位，佔整體供應約86%，比率與對上一季相同。

整體潛在供應中，佔約1.8萬伙為已落成的現樓貨尾單位，按季再增約2,000伙，續創2007年第一季後的16年高位。而期內興建中的樓花單位有7.1萬伙，其中約6,000伙經已預售，扣除後待售樓花約6.5萬伙，較對上一季少約1,000伙。

此外，餘下約2.5萬伙為已批出土地可隨時動工興建的「熟地」單位，按季增約2,000伙。未來數月料將有13幅住宅用地轉為熟地，可提供約3,000個單位。隨着政府持續有序增加土地供應，該局相信有關供應量將維持在較高水平。

現樓貨尾單位增加，相信與首季私宅落成量持續上升有關，期內落成伙數錄約6,800伙，較去年第4季約4,600伙，大增約2,200伙或約47.8%，並為連續3季錄得增長。惟首季施工量則只有約2,300伙，按季大減約3,100伙，跌幅約57.4%。

萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒認為，通關前樓市表現不好，發展商放慢銷售步伐，供應量升與未售貨尾單位積壓有關。他估計今年施工量維持在約1萬至1.2萬伙低位，落成量將保持平穩，料全年有約1.8萬至2萬伙。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮認為，受過去疫情影響，市場購買力減少，發展商推盤步伐亦放緩。而疫情過去，近月購買力開始釋放，新單位開始被吸納，估計有關數字對樓市影響不大。

事實上，隨着社會逐步復常，發展商已着手部署興建全新項目，荃灣橫窩仔街卓悅集團中心業主，向城市規劃委員會提交申請，建議將項目及鄰近工廈的興建密度放寬兩成，以6倍地積比率，重建4幢29層高分層住宅，總樓面約30.5萬方呎，提供629伙。

整個地盤佔地約5.32萬方呎，申請人僅持有卓悅集團中心，該廈將重建一幢商住樓宇，涉及261個單位。而鄰近的工廈則業權分散，主要是地盤坐落綜合發展區，而須一併提出申請。此外，萊坊承土審處令強拍牛頭角定富街45至63號物業，以底價4.525億元售。

反映主要二手屋苑樓價走勢的中原城市領先指數，最新報167.25點，連挫兩周累跌約0.68%。大型單位樓價跌勢更急，按周大瀉約3.04%至166.57點；至於大型屋苑及中小型單位樓價指數，同期分別沒有升跌及下挫約0.13%。

分區方面，4區樓價指數兩跌兩升，當中以港島跌幅最顯著，按周挫約1.31%至171.25點，九龍同期亦跌約0.15%，最新報164.9點。而新界東及新界西同時上揚，按周錄約0.41%及約1.39%升幅。

新供應持續增加，令二手樓價受壓，不少近年新盤較多的地區，如將軍澳日出康城等，近日二手市做價已跌穿購入時水平。

美聯劉世華表示，緻藍天1座右翼低層D室，實用面積約792方呎，套三房間隔，獲已出售自住兩房戶的區內換樓客，斥1,052萬元承接，呎價約13,283元。資料顯示，原業主於2019年6月以1,150萬元購入單位，持貨不足4年帳面虧蝕98萬元，樓價蒸發近9%。

近期一手樓都低開搶客，打擊同區二手市。中原王勤學指，新盤接連低價推售，吸走大量購買力，元朗本月錄得約80宗二手買賣，按月大幅回落近四成，區內部分業主放盤亦擴大減幅求售。

他續稱，同區翠韻華庭3座中層D室，實用面積約696方呎，套三房連工人房間隔，叫價720萬元，減價約11%後，以640萬元沽出，呎價約9,195元，創同類型單位5年新低價。

大埔白石角新盤即將推售。該行張少聰表示，區內逸瓏灣8第3B座高層F室兩房戶，實用面積約494方呎，開價約890萬元，累減102萬元後，獲外區用家以788萬元購入，呎價約15,951元。

事實上，近月樓市交投已經明顯放緩。中原表示，4月10大屋苑暫錄約131宗買賣，較上月全月錄約231宗，減少逾43%，期內九成項目成交宗數較上月減少，僅鰂魚涌太古城暫追平上月水平。

美聯范浩銘透露，太古城天山閣中層H室，實用面積約582方呎，望內園景，近期叫價約1,030萬元，議價後以約988萬元售出，呎價約16,976元，新買家為外區客。該屋苑兩房則王做價續低於一千萬元。