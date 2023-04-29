專家樓評：申按揭須慎防阻滯觸礁

今年樓市受利好因素支持，早前一、二手交投均顯著回升，樓市氣氛熾熱，同時帶動按揭市場回穩，根據土地註冊處最新資料顯示，3月現樓按揭宗數為7,525宗，按月大增1,787宗或31.1%，創下7個月新高。

雖然樓按市場轉趨活躍，市場上亦不時出現買家「撻訂」的新聞。事實上，申請按揭要考量的因素眾多，一不小心「計錯數」，隨時「臨門撻Q」，損失慘重。置業是人生大事，以下列出5個買家申請按揭時常遇到的阻滯，以免買家在置業路上觸礁。

一、計唔掂數。申請按揭時須通過銀行入息審查以及壓力測試，而不少買家往往因遇上突發事情而未能通過審查，例如買家突然失業或因經濟不穩而收入下跌；另外如買家仍有其他私人貸款在身，銀行亦會降低其還款能力，若果買家未能及時找到擔保人幫忙，最終或未能通過入息審查。

二、估價不足。銀行估價與物業成交價有差距，導致最終批出的按揭貸款額不足以應付成交金額，買家須準備額外資金支付差額，此情況一般較易發生於樓市出現顯著下跌的時候。另外，銀行對非優質物業的估價較為審慎，亦較易出現估價不足的問題。

三、信貸評級（TU）出現問題。銀行批核按揭時會查核申請人的信貸評級，如發現申請人有不良的信貸紀錄，以及曾拖欠還款或長期只繳付最低還款額，銀行會認為申請人有較高的借貸風險，最終會影響其信貸評級及按揭批核結果。

四、按保公司拒批。如想申請高成數按揭，可透過按揭保險公司的協助，不過按保公司的審批要求比銀行更為嚴謹，而不少買家以為首置人士一定能夠申請九成按揭，但申請八成以上按揭必須為固定收入人士，而佣金收入一般不會計算其入息，買家頓時大失預算。

五、物業問題。即使買家財務狀況良好，銀行對某些物業的按揭批核較為嚴謹，當中唐樓樓齡高及質素參差，甚至有機會出現僭建或契約等問題，銀行處理此類按揭申請時會較為謹慎，甚至拒批。

經絡按揭轉介首席副總裁 曹德明