鄺紫珊：精品產業重新「省靚品牌」

按歷史經驗，當股市經過大幅調整，大型股份的反彈力道通常比較強勁。其中，持有大型龍頭企業股份的全球股票型基金的表現也相對亮麗，年初至今，部分基金都有高達雙位數字升幅。

統計顯示，表現較好的全球股票型基金，除了受惠於生成式人工智能（AI）題材外，名列前茅的基金持股幾乎都持有奢侈品牌的股份，當中主要是受惠於路易威登集團及愛馬仕集團等精品股今年以來的強勁升勢。

全球奢侈品需求大解封

全球疫後解封，民眾對奢侈品的需求隨即急升，推動精品銷售大幅增長，尤其中國於年初疫後開放，帶動路易威登今年首季銷售年度升幅達17%，其股價也水漲船高，年初至今股價已大升三成。事實上，很多奢侈品牌已並非只賣手袋服飾，也包括鐘錶珠寶、化妝品、香水等高端消費商品，目標是全方位打入頂級奢侈品消費市場。

近年精品產業都有拓展年輕一族的消費群，而且網上購物也作為另一個消費動力，加上社交媒體及網紅等也帶動精品消費的潮流，這將有機會成為未來推動奢侈品銷售增長中的重要消費族群。

另外，科技龍頭股在聊天機械人ChatGPT及生成式AI發展下，雲端、軟件等領域也將有望率先受惠。隨着自動化、數碼轉型及應用層面日趨廣泛，預計汽車、消費、金融及醫療等板塊也將順勢帶動應用而使之加速起動。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊