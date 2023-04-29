易提款財務秉持守法‧正規理念　迎合客戶需要令周轉更靈活

【營業資訊】易提款財務有限公司(ETC)是香港認可財務機構，提供樓宇按揭及各類私人貸款服務。ETC一直秉持「守法‧正規」的理念營運業務，致力為客戶提供專業可靠的貸款服務。

該公司強調，其貸款合約清晰，絕無隱藏條款。客戶可將貸款文件拎走，睇清楚才簽。同時，特設專人一對一服務，細心聆聽客戶在資金運用上的每個細節，從而提供合適的貸款方案，滿足客戶各種財務需要，令資金周轉更靈活。

此外，易提款服務還有其他優點，最吸引是借款人可以選擇「淨供息」或「本息清還」方案，令供款更有預算。同時，所有貸款毋須支付任何手續費。貸款利息是以單息逐日計算，提早還款毋須任何罰息，比較簡單易明。

貸款批核結果會以短訊即時通知客戶，既方便又有私隱。批核進度可在網上即時查詢。而且，貸款可循環再借， 亦可隨時清還。最後，易提款服務特設樓花按揭服務，提供較銀行為高之按揭成數。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

查詢及投訴熱線：2916 8328

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