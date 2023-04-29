東港城購物「折」　涉逾90商戶　豪派200萬優惠

【特約報道】新一期消費券已經發放，加上五一長假期來臨，相信本港市民和訪港旅客均會報復式消費！將軍澳東港城由4月29日至7月9日火熱開催「Happy Shopping購物折2023」，聯乘場內逾90個商戶品牌提供折扣優惠及超值產品，強勢推出多重激筍購物獎賞，消費獎賞合共近200萬港元！

第一擊：【消費着數賞】

由4月29日至5月26日，東港城聯同區內的將軍澳中心推出【消費着數賞】，於東港城累積消費滿指定金額，換領兩大商場總值高達HK$4,600電子贈券。

第二擊：【$1瘋狂搶】

會員於The Point手機應用程式以5,000積分兌換「優先預留證」，在5月27日至6月11日內，消費滿指定金額，加HK$1就可以換購最新型號iPhone、iPad及PS5等型格實用的城中潮物。

第三擊：【100分激賞】

由6月12日至7月9日，會員用100分The Point積分兌換「優先預留證」並即日以電子貨幣累積消費滿指定金額，隨時換走Dyson無線吸塵機、Bruno多功能電熱鍋、OTO按摩器等潮流家電。

第四擊：【滋味三重賞】

由6月12日至7月9日，血拼完再係東港城食肆消費，仲可以換走récolte果汁機、日式小電鍋等人氣家電。

第五擊：【至尊印花賞】

由5月16日至7月9日，累積消費單據每滿HK$10,000即可獲得印花一個，集齊指定數目印花可換領高達HK$87,000商場電子贈券！

第六擊：7大系列商戶、逾90個品牌享盡折扣

場內逾90個品牌推出超過350個獨家優惠，包括「驚喜1折狂歡派對」、「五一黃金秒殺價」等，讓大家滿載而歸！