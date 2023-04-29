美聯：4月整體物業註冊量料錄5800宗　按月回落逾3成

美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，4月首27日整體物業(包括一手私樓、二手住宅、一手公營房屋、工商舖、純車位及其他等)註冊量共錄5,474宗，估計全月最終可達5,800宗左右，屆時較3月8,599宗按月回落逾3成。

美聯指，箇中原因是4月份適逢復活節長假期的影響，註冊工作日明顯較3月少，加上3月整體物業註冊量突破8,500宗的20個月新高。因3月「基數」較高下，導致4月出現「較明顯」回落；事實上，若以今年4月份預測5,800宗計算，相比起去年全年平均每月約4,968宗，依然高出超過16%。

美聯物業首席分析師劉嘉輝表示，回顧4月各類物業註冊量按月表現，住宅方面，在不包括一手公營房屋之下，4月首27日一手私樓及二手住宅共錄4,704宗註冊，較3月同期5,895宗減少約2成；一手公營房屋方面，4月首27日錄88宗，按月則跌近5成。

除了住宅物業，非住宅宗數同樣減少，4月首27日工商舖、純車位及其他等非住宅註冊量合共錄682宗，較3月同期868宗回落約21.4%。