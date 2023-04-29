陳鳳珠：越秀系發展前景樂觀

越秀房託去年收入總額按年增加4.2%至18.7億元人民幣，其中物業收入淨額按年上升4.4%至13.6億元人民幣，期內轉盈為虧，錄得除稅後虧損5.1億元人民幣，而去年分派總額按年下跌33.2%至5.3億元人民幣，全年度每個基金單位分派按年下跌46.7%至11.33分人民幣。越秀房託的寫字樓業務收入按年增加31%至12.8億元人民幣，佔總收入68.4%，其中廣州國金中心的寫字樓出租率下跌6.9個百分點至87.6%，租金單價輕微回落0.9%，但寫字樓續租率達到65.4%，續租租金升約3%，而新簽租約租金升約4.5%，並將於今年反映。預期公司經營最壞的情況已過，且旗下酒店及零售業均可復甦，加上酒店在新推出的主題客房帶動下，料入住率有望回復到疫情前水平，因此預期越秀房託今年基本面應可好轉。

至於越秀交通去年受到疫情衝搫及2021年因分拆湖北漢孝高速公路錄得出售收益而導致基數較高，因此2022年純利按年減少69.1%至4.5億元人民幣，而收入亦因疫情、路網分流及去年第四季收費公路貨車通行費減免10%的政策影響而按年下跌11.2%至32.9億元人民幣，全年派息為0.2港元，派息率約64.4%。由於今年經濟復常，春運期間收費公路客流及車流量已較2019年同期有雙位數增長，而母企越秀集團早前收購山東秦濱及河南平臨項目，待項目成熟後將注入越秀交通，而公司將目標於中西部地區作收購，預期公司的資產將會持續增加。

截至去年底，越秀交通的資產負債比率按年增加1.4個百分點至60.8%，公司今年將投放24億元人民幣改擴建廣州北二環項目，料於下半年全面動工，但不會對現有營運項目收入產生影響。預期隨着經濟復甦，內地出現報復式出行消費，高速公路的資產經營仍然可期，因此公司今年的基本面將會顯著改善。

獨立股評人陳鳳珠

(本文作者為獨立股評人，作者本人並沒有持有上述股票)