曜熊理財：環球股票基金前景不明朗

美國經濟失去動力的迹象開始顯現，再加上信貸條件收緊，許多企業都在收縮投資計劃。資本支出大幅回落將是導致今年經濟轉為下行的關鍵因素。製造業一直在疲於應對商品需求的下降，目前尚無好轉的迹象。

美國工廠3月獲得的企業設備訂單超預期下降，表明借貸成本上升和陰雲密布的經濟前景正在抑制資本投資。3月通訊設備和汽車的訂單卻出現下滑。庫存則創出2009年8月以來最大降幅，庫存下降可能表明對未來企業投資悲觀。

美聯儲將關注即將發布的數據，以指導其未來的政策決策。過去一年美聯儲採取了適當的積極措施來降低物價壓力，但是下一階段美聯儲的貨幣政策前景變得不那麼明朗。

儘管通脹大幅降溫，但仍高於美聯儲2%的長期目標。這可能會導致美聯儲在經濟放緩時繼續加息並在更長時間內保持較高利率，從而拖累環球股票股價，增長放緩和高利率對股市來說是絕對不利。

僅憑藉物價回落就預期股票回升是站不住腳的。通脹下降，尤其是商品通脹下降，是需求減弱的迹象，而通脹是阻礙許多企業收入增長的一件事。一旦收入開始下降，利潤預期可能先是逐漸下滑，然後在發現明顯的跌幅後再確認下滑，環球股票正走向危險區域。

曜熊理財策略理財顧問梁肇晉