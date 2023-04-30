積金局：上年度追回1.45億拖欠供款　研修例優化機制

積金局主席劉麥嘉軒發表網誌表示，在2021至22財政年度，積金局成功為超過8萬名僱員追討約1.4億元拖欠供款。在2022至23財政年度，積金局亦成功為超過9萬名僱員追回約1.45億元的拖欠供款。

過去兩年，積金局向違規僱主發出的「強積金供款及附加費繳款通知書」(付款通知書)有所上升，2021至22財政年度約32萬張，按月平均26,500張，而 2022至23 財政年度則發出了 35 萬張，平均每月28,900張，增幅為9%。隨着香港全面復常，預料經濟情況亦會持續改善，劉麥嘉軒期望付款通知書數目上升這趨勢亦會因而逆轉。

她指出，一旦發現違規個案，積金局會向違規僱主發出付款通知書，要求僱主補交拖欠供款及相等於欠款款額5%的附加費，欠款和附加費全數歸僱員所有。但並非全部僱主都在到期日前補交欠款和繳付附加費。為了針對上述情況及進一步加強阻嚇力，積金局正研究修例優化現行機制，推行分層附加費安排。

她續表示，現正積極構建中的積金易平台將可大幅提升積金局執法工作的效率。當平台全面運作後，積金局會更即時和直接地掌握僱主供款情況，加快處理違規個案的時間。至於僱員日後亦可透過積金易平台，隨時隨地掌握僱主的供款狀況，以便作出適當的跟進行動。