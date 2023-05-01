郭家耀：供股有利擴展　越秀地產中長線關注

集團是次公布供股集資計劃，令外界有點意外。事實上，截至去年12月底止，集團「三道紅線」保持「綠檔」達標，剔除預收款後的資產負債率、淨負債率和現金短債比分別為68.8%、62.7%和2.23倍，財務健康穩健。集團早在去年業績會上表示，將通過多種融資手段，將貸款利率控制水平在3.65%，並希望越秀融資利率水平是控制在行業前五。

回看集團去年業績，營業收入約為724.2億元人民幣(下同)，按年上升26.2%；權益持有人應佔盈利約為39.5億元，按年上升10.2%；核心淨利潤約為42.4億元，按年上升2.1%。2022年集團的合同銷售金額為1,250.3億元，按年升8.6%。去年完成全年銷售目標1,235億元的101.2%。集團是去年極少數收入、盈利及銷售均出現增長的房企，令其行業排名和地位大幅上升，持續鞏固大灣區市場領先和廣州市場第一的地位。

集團持續優化實施「1+4」全國化市場布局，聚焦和深耕大灣區，重點拓展華東地區、華中地區、北方地區和西部地區。去年集團在大灣區實現合同銷售金額約596.8億元，約佔總合同銷售金額47.7%。另外，集團通過「6+1」特色化、多元化增儲平台分別於廣州、深圳、佛山、中山、上海、杭州、南京、合肥、鄭州、長沙、重慶及成都新增37幅土地，總建築面積約為695萬平方米。

集團擴張步伐持續，透過融資的方式，將更能加快集團在全國性的怖局。集團今年銷售目標爲1,320億元，按年增5.6%。今年3月，集團實現合同銷售(連同合營項目)金額約212.37億元，按年升256.9%；合同銷售面積63.17萬平方米，按年升139.6%。而在今年首3個月，集團累計合同銷售金額438.33億元，按年升217.3%，涉及銷售面積127.31萬平方米，按年升12.08%。累計合同銷售金額約佔2023年銷售目標的33%。可見集團憑藉其充足的貨源、土地地理位置的優勢，今年銷售目標有望持續超額達成。集團在同業中競爭力較強，值得中長線關注。

安里資產管理董事總經理郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)