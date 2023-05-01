報告：全球勞動市場迎新時代　5年內或淘汰2600萬個職位

據外媒援引世界經濟論壇(WEF)發布的報告，鑑於人工智能(AI)、數碼化和綠色能源轉型和供應鏈回流等經濟發展，在未來五年內全球勞動市場將迎來新動盪時代，近1/4的工作崗位將發生變化。

報告預計，人工智能將導致嚴重的勞動力市場混亂，但隨着大數據分析、管理技術和網絡安全成為就業增長的最大驅動力，大多數技術會在未來五年內產生正面影響。而ChatGPT等使用機器模擬人類推理和解決問題的人工智能應用程序的出現，將對涉及推理、溝通和協調的角色產生尤其顯著的影響。

報告提到，約75%受訪公司預計在未來5年內採用人工智能技術，或將減少多達2,600萬個記錄和行政職位的工作崗位，如收銀員、售票員、數據輸入和會計等。

但就目前而言，報告稱與經濟增長放緩、供應短缺和通脹等其他宏觀經濟因素相比，人工智能對勞動力前景的威脅仍然較小。而且企業綠色轉型投資提速、「環境、社會及管治」(ESG)標準更廣泛應用以及全球供應鏈重新定位等，有望創造就業機會。

世界經濟論壇的研究調查了全球45個經濟體，共約800家公司，這些公司員工共1,130萬名。