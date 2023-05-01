保監局歡迎跨境車保「等效先認」落實　16港險企產品就緒

內地周一(1日)公布「港車北上」政策，從2023年6月1日起接受香港機動車車主申請，7月1日起實施。保險業監管局歡迎廣東省及香港政府公布落實「港車北上」。

保監局指出，為配合「港車北上」，已協調香港保險公司落實粵港跨境汽車保險「等效先認」政策。由7月1日起，經「港車北上」進入廣東省行駛的香港私家車車主或司機，向香港保險公司投保「等效先認」保單，受保範圍將可擴大至內地的法定汽車第三者責任保險，即車主毋須分別購買兩地保單，來往粵港兩地更方便。

保監局執行董事（一般業務）林瑞江表示，「等效先認」政策不但有助便利香港居民往來粵港兩地，促進大灣區內的人流活動，更為香港保險業界推出粵港跨境保險產品，踏出突破性的第一步，長遠有助促進業界發展並提供更多元化、涵蓋範圍更廣泛的保險產品及服務，進一步提升保險的社會價值。

在保監局的積極協調下，目前已有16間香港保險公司準備就緒可於市場推出「等效先認」產品，為車主提供更方便及全面的保險服務，有需要的車主或司機可到香港保險業聯會專頁瀏覽有關保險公司名單。車主或司機亦可繼續透過香港保險公司的一站式安排，購買內地及/或澳門保險公司提供的內地及／或澳門法定汽車保險。

為配合《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，加強內地與香港互聯互通，廣東省及香港特區政府宣布推出「港車北上」，允許合資格香港私家車，經港珠澳大橋往來香港與廣東省，毋須事先取得常規配額。按照法例規定，所有跨境行駛的車輛必須持有保障範圍覆蓋粵港兩地的法定汽車保險。在「等效先認」政策下，香港車主或司機只須購買一份符合《汽車保險（第三者風險）條例》（第272章）的香港法定汽車保險保單，其責任範圍便可擴展至內地的「機動車交通事故責任強制保險」（「交強險」）。投保人如有需要，亦可選擇進一步將保障範圍擴展至內地的車輛商業保險（「商業險」），以提供更全面的保障。