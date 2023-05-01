HKSFPA：金融服務業勞工政策長期未得港府重視

香港證券及期貨專業總會(HKSFPA)向勞工及福利局局長孫玉菡發信，指本港金融服務業的勞工政策長期未得到政府充份重視，期望港府增加對金融服務業界勞工政策的重視，並望各政府部門與勞工及福利局通力合作，共同維護本地從業人員的權益。

該會在信中提及，上月初與勞工及福利局副局長何啟明會面，就金融服務業的勞工及福利事宜，以及政府在《財政預算案》中提出在惡劣天氣下讓市場繼續運作的相關研究，表達了意見。

另外，該會早前進行一項問卷調查，共有109名會員回應。有82.6%受訪者認為政府的勞工及福利政策忽略了本地人在證券、期貨和資產管理業等行業的就業和福利權益；認為在業界中，本地人與非本地人在薪酬待遇和職位晉升方面存在差異待遇佔61.5%。

就政府推行的「高端人才通行證計劃」，有63.3%受訪者對計劃引入外籍人才感到憂慮，另有87.2%人士認為政府在引入計劃前，應該制定更明確的本地人才挽留政策，另也有86.2%認為應該對計劃的申請人的每項職業設定申請人數上限。

對於今年的《財政預算案》提到將探討市場在惡劣天氣下繼續運作的安排，有77.1%受訪者反對，贊成佔15.6%。