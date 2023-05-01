新地15大商場五一假期人流升3成　營業額增25%

新地執行董事馮秀炎表示，為迎接全面通關後首個內地勞動節假期，以及本地長周末，上述商場的消費獎賞早前已增至1,500萬港元，高回贈策略下，多區商場包括坐落旅遊區的尖沙咀、元朗及銅鑼灣等商場，均見旅客大手購物。如買入15萬元手錶，或以逾1.7萬元購入整套護膚品，以及一次買10部智能送禮自用等個案，反映旅客心態是「既然出行旅行，不能空手而回」。

馮又指，地區商場亦見自由行旅客一次掃入一籃子藥油及保健品，或購入幾套護膚品，單價逾6,000元。此外，也有旅客來港買入月近6萬元的翡翠手鐲，以及單價近4萬元的金飾及手錶等，該批商場多項優惠舉行至5月底，料5月全月生意及人流，將較去年同期上升約30%。

此外，apm商場今日(5月1日)至5月7日於中庭設立「味遊市集」，同場兼有聯乘美國玩味藝術家Andy Rementer設計逾2,000呎「遊藝快樂大道」，提供多個打卡熱點，並推出AR互動虛擬實景拍照遊戲等。