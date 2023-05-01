新地15大商場五一假期人流升3成 營業額增25%
2023年05月01日 15:49
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觀塘apm
中港全面通關及撤銷防疫限制後首個五一假期，新鴻基地產(00016)旗下15大商場包括觀塘apm、銅鑼灣wwwtc mall、大埔超級城、元朗廣場、柴灣新翠商場及上水新都廣場等，自4月29日至5月1日的3天人流暢旺，按年上升約30%，多區商場出現大額消費個案，反映旅客於3年後再來港的消費欲大增，商場營業額按年亦漲約25%。
新地執行董事馮秀炎表示，為迎接全面通關後首個內地勞動節假期，以及本地長周末，上述商場的消費獎賞早前已增至1,500萬港元，高回贈策略下，多區商場包括坐落旅遊區的尖沙咀、元朗及銅鑼灣等商場，均見旅客大手購物。如買入15萬元手錶，或以逾1.7萬元購入整套護膚品，以及一次買10部智能送禮自用等個案，反映旅客心態是「既然出行旅行，不能空手而回」。
馮又指，地區商場亦見自由行旅客一次掃入一籃子藥油及保健品，或購入幾套護膚品，單價逾6,000元。此外，也有旅客來港買入月近6萬元的翡翠手鐲，以及單價近4萬元的金飾及手錶等，該批商場多項優惠舉行至5月底，料5月全月生意及人流，將較去年同期上升約30%。
此外，apm商場今日(5月1日)至5月7日於中庭設立「味遊市集」，同場兼有聯乘美國玩味藝術家Andy Rementer設計逾2,000呎「遊藝快樂大道」，提供多個打卡熱點，並推出AR互動虛擬實景拍照遊戲等。