【虛銀專訪】Livi商業分期貸累批七千萬　大數據助控制風險

虛擬銀行為增加收入積極拓展業務，理慧銀行(Livi Bank)科技總監林冠宇接受東網專訪時表示，截至今年4月底，該行最新推出的商業理財服務(Livi Business)客戶增至1,200個，已審批的商業分期貸款金額約7,000萬元；客戶主要來自零售、批發及建築工程等行業，用於營運及擴張業務，反映市場有逐漸復甦迹象。

中小企策略與客群主管林雅雯認為，虛銀較傳統銀行擁有相對便宜的服務成本，同時無紙化服務方便本地中小企開戶，逾一半新戶為開業不足3年的中小企。受惠於連接數據服務供應商的應用程式介面(API)，約50%新客能一天內完成開戶，平均開戶時間為2.5天。

被問及批出無抵押貸款可能衍生的逾期還款問題，林直言「愈多數據，會愈安全」，指過去僅用流水帳等片面資料進行審核，虛銀現時則透過大數據獲得中小企的日常營運數據，能更清晰了解他們的實際情況，可控制風險，同時解決中小企在傳統銀行「借不到、借得慢、額不足」的問題。至於商業銀行未來發展方面，他坦言，業務仍處於建設階段，管理層並沒有為其定下指標，將繼續「用服務測試市場反應」。

有別於過去向客戶直接提供高利率的推廣手法，該行現時推出「加息券」供客人完成任務後使用，林冠宇認為，新方法除了吸引存款外，亦可增加與客戶的黏性，令他們更常使用Livi的應用程式(App)。

Livi的客戶個人貸款方面，林冠宇預期，今年借貸增長維持去年幅度，不會過分進取進行擴張，並堅持平衡風險，同時避免市場出現過度借貸。該行主打的「先買後付」產品Livi PayLater為客戶提供3個月免息分期，他強調，此分期付款產品與信用卡及個人貸款有分別，且還款期由3至36個月不等，非全部3個月，為該行吸引更多客戶。

監管方面，林冠宇指虛銀與金管局一直保持良好的互動，業界意見亦得到金管局重視和跟進。其中，金融科技監管沙盒的使用上，測試新產品的審批流程已經加快，所要求提交的資料亦已盡量減省；銀行在新產品計劃的溝通上，當局亦優化內部流程，並指定聯絡人員，便利銀行跟進。