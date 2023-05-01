University Hill首輪銷情理想　周四次輪共推216伙

集團副董事總經理雷霆表示，該盤於過去周六(4月29日)以價單位形式發售的150伙即日沽清，套現超過10億港元。項目繼周六即晚加推第4號價單共103伙後，昨再推出新一張價單並公布最新銷售安排，次輪銷售單位當中有191伙以價式形式發售，餘下25伙則會招標推出。

新地代理總經理胡致遠稱，樓盤日前首輪銷售，最大額成交為有客戶以約1,900萬元購入兩房及三房單位各一個。而成交價最高單位為漾景閣第1座10樓A5室，售價為1,170.88萬元。呎價最高的則為漾景閣第5B座15樓A1室，成交呎價約20,457元。

此外，項目於過去兩天加推的第4號及第5號價單，涉及103與68伙，折實平均呎價分别約16,525及16,532元，屬原價加推，當中包括首度推出的開放式戶型。

而次輪發售單位涵蓋價單第1至5號，當中價單第1至3號的少量單位，售價有約1至5%的輕微加幅。而當日以價單銷售的單位折實售價由325.43萬至1,114.68萬元，呎價約13,202至18,890元。

雷霆補充，由於收到不少準買家對項目第2B期的查詢，而景觀及座向與University Hill具頗大分別，故加快項目第2B期的銷售步伐，將於周二(5月2日)公布細節。而項目第2B期已獲批預售樓花同意書，提供688伙，戶型與University Hill相若，但三房戶的間隔種類更多。