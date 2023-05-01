新地東港城等12大商場五一長周末生意額升約25%

新地代理（銷售及租賃）董事鍾秀蓮指出，疫情三年後，首個復常五一假期重臨，帶動12大商場人流及銷情再創高鋒，當中，珠寶首飾及電子產品商戶最受惠，展望5月中母親節，不少餐飲商戶表示餐廳預約已近九成爆滿，預料會推動生意額進一步攀升。

一連數日的長假期，多個商場均錄得大額消費。其中，上水廣場有顧客花費21萬港元購買手錶，卓爾廣場有旅客大手購入燕窩及海參等海味，涉及消貴金額逾15萬元。而港島東北角匯也錄得大額交易，有本地及內地顧客在珠寶首飾店購買鑽石、珍珠手飾及金器等自用，涉及金額逾22萬元。至於，東港城期間最受惠為電器及電子產品商戶，單單假期首兩天共售出超過200部智能及其他手機，以及超過100件家庭電器、攝影器材及視聽娛樂產品，銷售額超過250萬元。