新地東港城等12大商場五一長周末生意額升約25%
2023年05月01日 19:21
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將軍澳東港城
隨着中港通關，內地旅客重臨，新鴻基地產(00016)包括將軍澳東港城、上水廣場、北角匯及將軍澳中心等12大商場，於五一長周末（4月29日至5月1日）錄得的人流及營業額，分別按年大幅上升約20%及約25%。當中鄰近口岸的上水廣場、屯門卓爾廣場及錦薈坊，更錄得多宗大額消費，創今年初通關後新高。
新地代理（銷售及租賃）董事鍾秀蓮指出，疫情三年後，首個復常五一假期重臨，帶動12大商場人流及銷情再創高鋒，當中，珠寶首飾及電子產品商戶最受惠，展望5月中母親節，不少餐飲商戶表示餐廳預約已近九成爆滿，預料會推動生意額進一步攀升。
一連數日的長假期，多個商場均錄得大額消費。其中，上水廣場有顧客花費21萬港元購買手錶，卓爾廣場有旅客大手購入燕窩及海參等海味，涉及消貴金額逾15萬元。而港島東北角匯也錄得大額交易，有本地及內地顧客在珠寶首飾店購買鑽石、珍珠手飾及金器等自用，涉及金額逾22萬元。至於，東港城期間最受惠為電器及電子產品商戶，單單假期首兩天共售出超過200部智能及其他手機，以及超過100件家庭電器、攝影器材及視聽娛樂產品，銷售額超過250萬元。