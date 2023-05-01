美股早段靠穩　摩通漲逾3%

美國銀行業危機仍未結束，陷入經營危機的第一共和銀行(FRB)於正式遭監管機構接管後，立即「無縫接軌」以106億美元(826.8億港元)的作價賣盤予摩根大通。美股3大指數周一早段靠穩，道指升49點，報34,147點；標指升4點，報4,174點；以科技股為主的納指升4點，報12,230點。

摩通發表聲明指，其將接收FRB的全部存款(包括未受保存款)和幾乎所有資產，並承擔某些公司債務以外的負債。FRB是繼硅谷銀行(SVB)及Signature Bank之後，近期第三家倒下的美國商業銀行。

聯邦存款保險公司(FDIC)表示，將會在這次交易中分擔部分的損失，料涉及的成本約130億美元(約1,014億港元)，惟這僅是臨時估計的數字。截至4月13日，FRB的總資產為2,291億美元(約1.78萬億港元)，存款總額為1,039億美元。作為交易條件的一部分，FRB在全國84間分行會變為摩通旗下的分支機構，按正常營業時間重新開放。

摩通表示，今次收購將使其短期內錄得26億美元的稅後利潤入帳，惟預期未來18個月內，將產生約20億美元的稅後業務重組成本。另外，業務合併亦會在今、明兩年分別帶來額外5億美元的增量盈利。消息公布後，摩通股價於早段曾升3.32%，高見142.84美元。

值得注意的是，此前摩通曾連同另外10家大型銀行向FRB存入300億美元，以協助後者補充不斷外流的客戶存款。換言之，假如FRB無人接盤，這些華爾街銀行的存款亦會遭受損失，如今這個憂慮有望消除。摩通行政總裁戴蒙表示︰「我們的政府邀請我們和其他人挺身而出，我們做到了。」他補充，今次交易雖然對摩通整體盈利作用不大，但有助「進一步推進我們的財富業務戰略」。

美國電動車公司Tesla旗下的Model S和Model X車款在一些亞太地區國家無法訂購，包括澳洲、泰國、新加坡和新西蘭。網站顯示，其他車型如Model3和ModelY在這些國家有售。目前還不清楚甚麼原因導致這些型號不可售。Tesla股價跌1.7%。

美國金融科技公司、在港經營網絡證券交易平台的SoFi Technologies一季度業績超預，惟其股價仍挫6.43%。