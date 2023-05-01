新盤買賣3個月升勢告終　10大屋苑二手交投跌逾3成

踏入第二季，樓市交投反彈勢頭放緩，新盤市場於4月份錄得約1,000宗成交，較3月約2,100宗大減超過五成，自今年初連續3個月的升勢宣告斷攬；與此同時，近期二手低價放盤買少見少，以致二手交投持續轉弱。

回顧4月共有3個全新盤開售，合計沽出近500伙，佔同期整體一手交投近五成。當中，華懋集團旗下何文田站瑜一第1C期，於月初起推售，全月沽出約165宗，套現逾29.1億元，成為本月最吸金樓盤。

此外，4月份一手市場錄約19宗樓價5,000萬元以上的大額成交，按月少近四成。同時，一手市場上月共錄約16宗取消交易個案，按月減少五成。

新地代理總經理胡致遠補充，兩張新價單折實平均呎價分别約16,525及16,532元，屬原價加推，包括首度推出的開放式戶型。而第二輪銷售單位折實售價由325.43萬至1,114.68萬元，呎價約13,202至18,890元。

通關後首個五一長假期受惠上述新盤開售帶動下，過去3天累錄約190宗一手成交，對比去年同期未通關時所錄約80伙，大增超過1.37倍。

若單計5月首天，新盤市場周日錄約9宗買賣，當中University Hill以新高價招標售出一伙特色戶，為2座12樓A6室連平台及天台單位，實用面積851方呎，成交價約2,108萬元，呎價約24,771元，樓價及呎價雙破頂。

●10大屋苑154刁跌33%

樓市焦點仍以新盤為主，加上二手低價放盤已消耗不少，以致二手交投持續轉弱。10大屋苑於4月最終錄約154宗買賣，按月再跌約33.3%，連續兩個月下挫，期內佔九成項目成交放緩。

據中原提供的數據，該批屋苑於3月錄約231宗成交，上月數字明顯減少約77宗。期內以紅磡黃埔花園跌幅最大，全月錄約15宗，較對上一個月的35宗勁挫約57.1%，平均呎價亦跌約2.9%至約14,485元。

另外，有3個項目成交量按月跌幅超過四成，其中鴨脷洲海怡半島4月錄14宗成交，相比3月少約48.1%。東涌映灣園及沙田第一城兩個上車屋苑，交投也分別下挫約41.7%及40.9%，跌至上月的約7宗及13宗。

鰂魚涌太古城是上月唯一交投上升屋苑。中原趙鴻運表示，該盤全月錄20宗買賣，按月上升約11.1%，平均呎價跌約5.2%至約1.73萬元，主因是上月有較多質素較低的單位售出，包括部分無契盤及事故同層戶，拖累呎價下挫。

至於，該批屋苑在過去3天假期錄16宗買賣，部分屋苑出現5月首宗個案，美聯鄭志燿稱，沙田第一城1座中層G室兩房戶，實用面積約327方呎，周日以560萬元一口價易手，呎價約17,125元。