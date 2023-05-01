新居屋鬆綁大賺　長沙灣麗翠苑未補價3年升值74%

再有新居屋鬆綁大賺，長沙灣麗翠苑一房單位未補價第二市場成交價318萬元，原業主持貨3年多帳面獲利約134.75萬元，單位升值約74%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯錢敏義表示，鰂魚涌太古城4月錄約20宗買賣，其中海星閣低層D室，實用面積約503方呎，兩房間隔，叫價約為890萬元，議價後以約868.8萬元成交，呎價約17,272元。

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九龍區

●中原馮健平表示，長沙灣新居屋麗翠苑上月錄11宗成交，屋苑1座高層17室，實用面積約283方呎，一房間隔，未補價第二市場成交價318萬元，呎價約11,237元。原業主於2019年9月以183.25萬元購入上址，是次沽貨帳面獲利約134.75萬元，3年多升值約74%。

●美聯吳志輝表示，荔枝角美孚新邨6期蘭秀道34號極高層單位，實用面積約932方呎，套三房間隔，電梯未達直達該樓層，累減約510萬萬元，以840萬元售出，呎價約9,013元。

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新界區

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山海典灣1座低層A室，實用面積約687方呎，三房間隔，放盤3個月減價20萬，以1,000萬元獲承接，呎價約14,556元。原業主於2014年8月購入上址，當時作價675萬元，持貨約9年帳面賺約325萬元。

●中原劉德興表示，粉嶺名都4座低層E室，實用面積約399方呎，兩房間隔，開價約460萬元，議價後以422萬元易手，呎價約10,576元。原業主於1999年以128萬元購入上址，持貨24年帳面獲利約294萬元離場，升值約2.3倍。

●世紀21奇豐廖振雄稱，西貢逸瓏園2座高層M室，實用面積約699方呎，兩房間隔，原叫價980萬元，累減100萬元，以880萬元成交，呎價約12,589元。原業主於2016年8月購入上址，當時作價872萬元，持貨7年帳面獲利約8萬元，單位升值約1%，屬明賺實蝕個案。

●世紀21集團發展商項目部(二部)林國輝表示，荃灣錦豐園2座低層G室，實用面積約434方呎，兩房間隔，以473萬元成交，呎價約10,899元。原業主於2008年1月以162萬元購入上址，持貨15年至今沽售，帳面獲利311萬元，升值約1.9倍。

●利嘉閣溫錦駒表示，將軍澳茵怡花園2座中層C室，實用面積約550方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價約495萬元，及後逐步下調叫價，累減30萬元，以465萬元易手，呎價約8,455元。原業主1996年以約160.8萬元向房協一手買入單位，持貨約27年轉手帳面獲利約304.2萬元，升值約1.9倍。

●祥益黃慶德稱，屯門海翠花園2座高層A室，實用面積約609方呎，兩房間隔，以逾578.97萬元成交，呎價約9,507元。原業主1999年以約165萬購入，轉手帳面獲利約413萬元，升值逾2倍。

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