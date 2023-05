東方日報B1：港股五窮月　勿看得太劣

投資向有「Sell in May and go away」(即5月沽貨離場)之說,步入傳統的「五窮月」,港股會否凶多吉少?回顧近10年,恒指有6年在5月下跌,上升的則有4年。惟值得留意的是,恒指在最近的2021年5月和2022年5月,分別上升1.48%和1.54%,成功打破「五窮」魔咒,今年5月表現又將如何?

市場關注疫後復常的首個五一假期,可否全面帶旺零售、餐飲、旅遊市道。上古國際集團董事梁彥穎認為,今個五一假期利好中港消費行業毋庸置疑,因已經觀察到出現報復式旅遊和消費現象。

不過,信誠證券聯席董事張智威提醒,參考4月復活節前後的消費股走勢,普遍是假期前先炒上,假期開始後升勢就無以為繼。因此,如果投資者現時才因憧憬五一假期銷情而追入消費股,或已錯過了最佳時機。

5月另一焦點是恒指公司將於5月12日宣布恒指季檢結果。在上一次季檢,恒指成分股組合沒有變動,令市場意外。張智威預期,今趟季檢較大機會加入藍籌新貴,而且沒有現有藍籌被剔出恒指,以期較快達到恒指成分股增至80隻的目標。

此外,中央政治局會議慣常在每年首季經濟數據出爐後的4月中下旬召開,今年則已在4月28日召開。招商證券指,從最近10年的數據來看,在會議前一至兩周,權重板塊包括銀行、石油石化、家電等行業有較大機會上升,反映市場在會議前普遍預期中央出台支撐經濟增長的政策。而在會議後一個月,配合季績期完結,市場會重新注視中小型股份,電子、通訊、社會服務等行業上升機會高且平均升幅較大,反映投資者追逐受國策支持的增長股,故市場不妨留意資金轉向,捕捉異動板塊。

李卓穎表示,影響港股5月走勢最關鍵因素是美國聯儲局議息,預期今次加息0.25厘機會較大,且會後展望相當重要,足以左右股市往後的大趨勢。張智威認為,聯儲局在5月很大機會再加息0.25厘,預期香港也會跟足加0.25厘,屆時有望紓緩本港銀行體系總結餘的下降壓力。

資金流動情況將影響投資者的入市信心,張智威預期恒指在5月很可能會維持好淡爭持格局,在20,000點水平徘徊,但升至21,000點以上又會開始受阻。儘管踏入傳統「五窮月」,但他認為港股短期大跌空間有限,因恒指現水平已算「窮」,原因是在歐美出現銀行危機的3月,恒指極其量僅稍稍跌破19,000點,故此預期恒指在低位仍會獲承接。不過,另一邊廂,由於投資者的信心尚未完全恢復,加上大股東沽貨潮浪接浪,亦限制了港股的上升空間。

梁彥穎表示,聯儲局持續加息以壓低通脹,使港元與美元息差擴大,催生套息交易,最終迫使香港金管局不停承接港元沽盤,令本港銀行體系結餘早前跌穿500億元大關。息差擴大,但又沒有其他利好經濟的因素出現,最終銀行體系結餘必定再向下行。要終止這個下行情況,銀行必須加息,但加息又會大大影響樓市及香港經濟,香港金管局必須小心處理。當聯儲局宣布暫緩加息或加息周期完結,香港銀行體系結餘才有機會重拾升軌。

時富財富資產管理顧問黎永良指,港股5月仍會因全球政經消息及市場投資情緒而反覆波動,宜炒股不炒市,當中看好環境、社會和管治(ESG)、人工智能、高端太空科技和軍事工業等板塊,投資者可候回調時收集。