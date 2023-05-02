【虛擬銀行】眾安料今年貸款增速放緩　續開源吸客

虛擬銀行眾安銀行(ZA Bank)替任行政總裁冼迪雲接受訪問時表示，去年貸款申請按年增長約50%，不過在今年高息環境下對利息收入構成挑戰，坦言難以將資金成本全數轉嫁客戶，去年下半年亦見到貸款增速輕微放緩。他預期，整體貸款需求維持，惟今年的增幅料不及去年，未來公司將繼續聚焦有質量的增長。

該行去年虧損按年收窄逾9%至4.98億元，執行董事兼替任行政總裁吳忠豪直言「有產品先有收入」，會繼續投資開發新產品，透過不同類型的服務以擴大客群，同時完善低層系統建設；強調應使則使，近期的定價策略亦轉趨保守，料今年虧損將可以進一步收窄，但沒有透露取得收支平衡的具體時間表。

低層系統方而，他指該行正進行「跨雲雙活」架構的沙盒測試，未來將以兩個雲端系統同時提供服務，有助銀行App(應用程式)能夠無間斷提供服務。

ZA Bank亦持續開源，去年淨服務費及佣金收入升近55%至8,164萬元，吳氏指該行去年8月推出基金投資服務，至今已引入超過100隻基金產品，截至今年3月之用戶的資產管理規模(AUM)較去年底增長2.5倍。

自港府發表虛擬資產政策宣言後，不少Web3(第三代互聯網)企業表示有興趣來港發展。冼迪雲指，自去年第四季起，Web3企業的開戶查詢增加3至4倍；目前擁有雙位數的Web3企業客戶。該行希望成為Web3行業的銀行夥伴，並向相關中小企或初創提供基本商業銀行服務，為受香港監管的Web3機構擔任結算銀行，提供法幣的存款及提款服務。