林嘉麒：港股會否面臨五窮六絕　需睇呢一個因素...

港股四月最後一個星期交易表現驚心動魄，恒指曾跌穿過250天線牛熊線找支持，也在最後一個交易日反彈挑戰50天線。一來一回下，恒指仍徘徊於一個窄幅區域內，而恒指整個四月波幅只有1300多點，月線圖看，繼續於10月線及250月線區間，也是3月的活動範圍，反映投資者態度謹慎。回顧去年八月整月波幅不足1100點，及後大市就迎來一波大跌，9月及10月合共跌5,000點。剛過去的四月的牛皮表現，或許是風雨欲來的前夕，傳統的五窮月更要小心。

本周市場將迎來美聯儲和歐央行利率決議，美國4月非農就業報告也將公布。蘋果公司、AMD、高通等重要科技公司將發布財報，而最受矚目的市場焦點無疑是美聯儲和歐央行的利率決議。美聯儲本月或是今輪加息週期的「最後一加」。本輪加息是由去年3月開始，啟動目的是抗通脹，美聯儲已連續加息9次，由聯邦基金利率從零大幅上調至4.75%至5%的範圍，並縮減其債券購買計劃，創下了40年來最快貨幣政策收緊速度。美聯儲重視的通脹指標──剔除食品及能源價格後的核心個人消費支出(PCE)物價指數，在3月按年升4.6%，較分析師預期高出0.1個百分點，數據是值得一點兒的高興，另外要留意的是2月升幅則上修0.1個百分點至4.7%。按月計算，3月核心PCE物價指數升0.3%，升幅與2月一致，因此只可以說升幅是放緩，數字上距離2%的聯儲局的目標還有距離，今明兩日的議息真的是最後一次﹖事實上，市場睇法兩極，從Fedwatch的交易員所見，確實是很大機會的，但也知預測的機率變化可以也大，而且聯儲局多次議息結果也曾令市場側目，投資形勢上還是要謹慎行事較好。當然，美國企業迄今為止的財報季大致好於預期。在已經公布財報的261家標普500成分股公司中，約有81%的盈利好於預期，也是支持美股的原因。

港股方面，是否五窮六絕，要留意整體內地復甦情況，中共中央政治局最新會議認為，今年以來經濟增長好於預期，但其中提到，主要由於恢復性，需求仍然不足，要統籌推動經濟運行持續好轉、內生動力持續增強、社會預期持續改善、風險隱患持續化解。需要貨幣和財政政策要形成擴大需求的合力，或許可以憧憬一下短期貨幣政策撐撐大市。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士，並未持有以上股份)