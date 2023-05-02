道指跌46點　日圓跌穿137

●踏入亞洲時段，美匯指數報102.1；港匯見7.8498；離岸人民幣(CNH)報6.9616；美元兌日圓處137.43；歐元報1.0979，英鎊報1.2493。現貨金價處1,983美元。布油報79.35美元，紐油報75.69美元。比特幣升1.4%，報2.81萬美元。道指期貨跌48點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水60點。

●道指收報34,051點，跌46點或0.14%；標指收報4,167點，跌1點或0.04%；納指收報12,212點，跌13點或0.11%。

●港股ADR指數按比例計算，收報19,919點，升25點。

●紐約6月期油收報每桶75.66美元，跌1.12美元，跌幅1.5%。

●紐約期金收報每安士1,992.2美元，跌6.9美元，跌幅0.3%。

●美國4月ISM製造業PMI報47.1，略勝預期。

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