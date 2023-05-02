【高盛推介】滙控公布業績 留意滙控貼價購
2023年05月02日 11:45
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高盛(亞洲)有限責任公司：滙控(00005)上周五(28日)跌約0.2%，周二(2日)早上逆市上升。現報56.45港元，升約0.5%。滙控將於周二公布今年首季業績，市場料列帳基準稅前利潤介乎90.76億至96.93億美元，按年上升117.9至132.7%，並關注滙控最新營運指引、會否派發今年第一次股息、股份回購等。
此外，恒生(00011)亦將於周二公布業績，早上高開後倒跌。現報115.6元，跌約0.4%。
觀察個股輪證資金流向，滙控好倉於上周五獲資金轉向流入，有約100萬元。淡倉於上周四(27日)錄得約210萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。
投資者如看好滙控，認購證方面的貼價選擇可留意滙豐購(12197)。高槓桿選擇可留意低面值滙豐購(13179)。中期選擇可留意低街貨滙豐購(14070)。牛證方面可留意滙豐牛(63028)，與現價有約14元收回距離。
滙豐購(12197)，行使價57.8元，2023年6月29日到期，實際槓桿14.1倍，貼價。
滙豐購(13179)，行使價63.68元，2023年7月24日到期，實際槓桿16.1倍，高槓桿、低面值。
滙豐購(14070)，行使價67.82元，2023年9月22日到期，實際槓桿13.4倍，中期、低街貨。
滙豐牛(63028)，收回價42元，行使價41元，換股比率100，槓桿比率3.8倍，近14元收回距離牛證。
滙豐沽(12344)，行使價45.95元，2023年7月3日到期，實際槓桿15.9倍，高槓桿、低面值。
滙豐熊(54159)，收回價65元，行使價66元，換股比率100，槓桿比率5.7倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
投資者如看好恒生，可留意屬輕微價外的恒生購(28225)。
恒生購(28225)，行使價133.38元，2023年12月22日到期，實際槓桿9.3倍，輕微價外。
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