耶倫警告：美國最快恐6月1日陷債務違約

外媒報道，美國財長耶倫(Janet Yellen)警告，美國最快可能在6月1日出現債務違約。

耶倫指，如果國會不提高或暫停債務上限，美國可能在6月1日之前耗盡現金，她敦促國會盡快採取行動。美國總統拜登下周二(9日)會召集國會兩黨高層開會磋商。

達到債務上限將意味政府無法再借錢。專家警告，違約可能令美國陷入衰退及導致失業率上升。這也意味美國將無法借錢來支付政府僱員和軍事人員的工資、社會保障款項或履行其他義務如國防承包商款項。自1960年以來，美國已通過修改、上調或延長債務上限78次。

耶倫在周二致國會議員的一封信中表示，從過去的債務上限僵局中了解到，等到最後一刻才暫停或提高債務上限，可能會對企業和消費者信心造成嚴重損害，提高短期納稅人的借貸成本，並對美國的信用評級產生負面影響。耶倫補充指，無法確定美國何時會用完現金。

此外，國會預算辦公室(CBO)報告稱，財政部在6月初耗盡資金的風險大大增加，不過預計的用盡日期仍不確定，因為未來幾周收入和支出的時間和金額很難預測。