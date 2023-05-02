私募基金阿波羅：下一波金融危機恐由商業地產引爆

外媒報道，美國私募基金阿波羅全球管理(Apollo Global Management)聯合創辦人兼行政總裁(Marc Rowan)周一(1日)接受外媒訪問時表示，認為銀行業動盪仍未結束，預料下一波金融危機恐來自商業地產市場，並指美國三藩市及芝加哥的寫字樓業主面對糟糕的一天。

根據經紀商Cushman & Wakefield的數據，美國寫字樓的空置率在第一季末接近19%，連續13季上升。

Rowan指，由於利率的變化，在利率上升前，於世界各地購買的每一個房地產現在都不值錢。「這並不意味它不會回來，也並不意味它始終不是一項好投資，不過在短期內會出現嚴重錯位。

就企業信貸而言，Rowan對投資者急於鎖定十多年來最好的債券孳息率並未感到驚訝。根據外媒數據，截至上周五(4月28日)，美國投資級債券的平均孳息率為5.1%。

Rowan表示，目前是投資公司債務的好時機，而且大部分信用評級被下調為垃圾級的債券已經被市場消化。在分配公司資本時，他更偏好處於資本結構頂部，投資於高級擔保投資級債務。他指，流動性已經受到侵蝕，銀行業危機進一步侵蝕它，並指股票有所調整，但遠不及信貸。